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ຂ່າວສານ

ສ​ປ​ຊ ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ຂອບ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ທົ່ວ​ໂລກ​ທຳ​ອິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສ່ຽງ ແລະ ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ໄພ​ທຳ​ມະ​ຊາດ

ຂອບສະຖິຕິວິນາດຕະກຳທົ່ວໂລກ (G-DRSF) ໄດ້ສ້າງບັນດາຄຳແນະນຳທີ່ເປັນເອກະພາບລະດັບສາກົນ ກ່ຽວກັບການເກັບກຳ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງໄພທຳມະຊາດ.
  (ພາບປະກອບ: unescap.org)  

ວັນທີ 13 ມີນາ, ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ສປຊ ພາກພື້ນ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ມີ(ESCAP) ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ ບາງກອກ ປະເທດ ໄທ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສປຊ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຂອບສະຖິຕິທົ່ວໂລກໃໝ່ກ່ຽວກັບການສະຖິຕິກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວິກິດການ ໄພທຳມະຊາດ ເພື່ອແນໃສ່ຊ່ວຍບັນດາປະເທດເຂົ້າໃຈແຈ້ງ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນລະດັບຕ່ຳສຸດ ຂອງໄພທຳມະຊາດທີ່ນັບມື້ນັບເພິ່ມຂຶ້ນ.

  ຂອບສະຖິຕິວິນາດຕະກຳທົ່ວໂລກ (G-DRSF)  ໄດ້ສ້າງບັນດາຄຳແນະນຳທີ່ເປັນເອກະພາບລະດັບສາກົນ ກ່ຽວກັບການເກັບກຳ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງໄພທຳມະຊາດ. ໜ້າສົນໃຈແມ່ນເປັນຄັ້ງທຳອິດຢູ້ລະດັບທົ່ວໂລກ, ຂອບສະຖິຕິນີ້ ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາອົງການສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກັບອົງການຄຸ້ມຄອງໄພທຳມະຊາດຕາມວິທີສົມທົບກັນ. ເລື່ອງຫັນເປັນມາດຖານ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຂໍ້ມູນລະຫວ່າງບັນດາອົງການທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຄາດຫວັງວ່າຈະຊ່ວຍປົວແປງຄຸນນະພາບ, ລັກສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງຂໍ້ມູນຮັບໃຊ້ວິວັດການວາງແຜນກຳນົດນະໂຍບາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທາ​ນ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ສົ່ງ​ສານ​ໄປ​ຍັງ​ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

ປະ​ທາ​ນ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ສົ່ງ​ສານ​ໄປ​ຍັງ​ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

ໃນການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫງຊາດຊຸດທີ XVI, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນໄດ້ເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 38 ທ່ານ (ໃນຈຳນວນ ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ 64 ທ່ານ), ສູງທີ່ສຸດໃນທົ່ວປະເທດ.
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