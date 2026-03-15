ຂ່າວສານ
ສປຊ ຮັບຮອງເອົາຂອບສະຖິຕິທົ່ວໂລກທຳອິດກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກໄພທຳມະຊາດ
ວັນທີ 13 ມີນາ, ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ສປຊ ພາກພື້ນ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ມີ(ESCAP) ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ ບາງກອກ ປະເທດ ໄທ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສປຊ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຂອບສະຖິຕິທົ່ວໂລກໃໝ່ກ່ຽວກັບການສະຖິຕິກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວິກິດການ ໄພທຳມະຊາດ ເພື່ອແນໃສ່ຊ່ວຍບັນດາປະເທດເຂົ້າໃຈແຈ້ງ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນລະດັບຕ່ຳສຸດ ຂອງໄພທຳມະຊາດທີ່ນັບມື້ນັບເພິ່ມຂຶ້ນ.
ຂອບສະຖິຕິວິນາດຕະກຳທົ່ວໂລກ (G-DRSF) ໄດ້ສ້າງບັນດາຄຳແນະນຳທີ່ເປັນເອກະພາບລະດັບສາກົນ ກ່ຽວກັບການເກັບກຳ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງໄພທຳມະຊາດ. ໜ້າສົນໃຈແມ່ນເປັນຄັ້ງທຳອິດຢູ້ລະດັບທົ່ວໂລກ, ຂອບສະຖິຕິນີ້ ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາອົງການສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກັບອົງການຄຸ້ມຄອງໄພທຳມະຊາດຕາມວິທີສົມທົບກັນ. ເລື່ອງຫັນເປັນມາດຖານ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຂໍ້ມູນລະຫວ່າງບັນດາອົງການທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຄາດຫວັງວ່າຈະຊ່ວຍປົວແປງຄຸນນະພາບ, ລັກສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງຂໍ້ມູນຮັບໃຊ້ວິວັດການວາງແຜນກຳນົດນະໂຍບາຍ.