ຂ່າວສານ
ສປຊ ປາດຖະໜາຢາກ ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສາກົນ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Amandeep Singh Gill, ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີເຕັກດີຈີຕອນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ, ພ້ອມທັງແມ່ນທູດພິເສດຂອງ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມກຳນົດວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກຳແມ່ນການຄັດເລືອກຍຸດທະສາດ, ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າ. ໃນນັ້ນ, ບັນດາຂົງເຂດຫັນເປັນດີຈີຕອນ, Bigdata, IOT, Cloud Computing… ແມ່ນບັນດາກຳລັງໜູນໃໝ່ເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ.
ສ່ວນທ່ານ Amandeep Singh Gill ຕີລາຄາສູງບົບບາດທີ່ນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນຂອງ ຫວຽດນາມໃນການພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ໃນນັ້ນມີຂົງເຂດ AI. ທ່ານຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຖືວ່າ ເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນແມ່ນໂອກາດໃຫຍ່ເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະປະເທດສ້າງບາດກ້າວກະໂດດຂັ້ນ, ໃນນັ້ນ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດດີເດັ່ນ.