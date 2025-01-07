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ຂ່າວສານ

ສ​ປ​ຊ ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພັດ​ທ​ະ​ນາ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ

ທ່ານຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Amandeep Singh Gill ຖືວ່າ ເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນແມ່ນໂອກາດໃຫຍ່ເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະປະເທດສ້າງບາດກ້າວກະໂດດຂັ້ນ, ໃນນັ້ນ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດດີເດັ່ນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານ Amandeep Singh Gill, ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ (ພາບ: VGP)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Amandeep Singh Gill, ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີເຕັກດີຈີຕອນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ, ພ້ອມທັງແມ່ນທູດພິເສດຂອງ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມກຳນົດວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກຳແມ່ນການຄັດເລືອກຍຸດທະສາດ, ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າ. ໃນນັ້ນ, ບັນດາຂົງເຂດຫັນເປັນດີຈີຕອນ, Bigdata, IOT, Cloud Computing… ແມ່ນບັນດາກຳລັງໜູນໃໝ່ເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ສ່ວນທ່ານ Amandeep Singh Gill ຕີລາຄາສູງບົບບາດທີ່ນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນຂອງ ຫວຽດນາມໃນການພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ໃນນັ້ນມີຂົງເຂດ AI. ທ່ານຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຖືວ່າ ເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນແມ່ນໂອກາດໃຫຍ່ເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະປະເທດສ້າງບາດກ້າວກະໂດດຂັ້ນ, ໃນນັ້ນ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດດີເດັ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

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ໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າຂອງປີ 2024 ແມ່ນປະຖົມປັດໄຈສຳຄັນເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2025 ພື້ນຖານເສດຖະກິດຈະເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕ ແລະ ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ 2021 – 2025 ດ້ວຍໝາກຜົນສູງສຸດ.
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