ຂ່າວສານ ສປຊ ຕໍ່ກຳນົດເວລາຄຳສັ່ງລົງໂທດ Houthi 17/11/2025 ທ່ານ Geng Shuang ອັກຄະລັດຖະທູດຈີນ ໄດ້ຍົກອອກຄວາມວິຕົກກັງວົນວ່າບັນດາມາດຕະການນີ້ ອາດສາມາດກໍ່ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຄວາມເສລີໃນການເດີນເຮືອ, ການຄ້າສາກົນ ແລະ ບໍ່ເໝາະສົມກັບກົດໝາຍສາກົນ. ພາບປະກອບ: REUTERS/Khaled Abdullahວັນທີ 15 ພະຈິກ, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິຕໍ່ກຳນົດເວລາບັນດາມາດຕະການລົງໂທດເລັ່ງໃສ່ກຳລັງ Houthi ໂດຍອີຣານ ໜູນຫຼັງຢູ່ ເຢແມນ. ຕາມມະຕິແລ້ວ, ບັນດາມາດຕະການອາຍັບຊັບສິນ ແລະ ຫ້າມການເດີນທາງໄປມາສຳລັບ 10 ສ່ວນບຸກຄົນ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນການນຳຂັ້ນສູງ Houthi, ສືບຕໍ່ ຕໍ່ກຳນົດຮອດວັນທີ 14 ພະຈິກ 2026. ຈີນ ແລະ ລັດເຊຍ ໄດ້ປ່ອນບັດຂາວ ໂດຍຄັດຄ້ານເລື່ອງປະເທດຈຳນວນໜຶ່ງສະເໜີເພີ່ມເຕີມບັນດາມາດຕະການຄວບຄຸມການເດີນທາງຢູ່ທະເລແດງ. ທ່ານ Geng Shuang ອັກຄະລັດຖະທູດຈີນ ໄດ້ຍົກອອກຄວາມວິຕົກກັງວົນວ່າບັນດາມາດຕະການນີ້ ອາດສາມາດກໍ່ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຄວາມເສລີໃນການເດີນເຮືອ, ການຄ້າສາກົນ ແລະ ບໍ່ເໝາະສົມກັບກົດໝາຍສາກົນ. ສ່ວນທ່ານນາງ Anna Evstigneeva ຜູ້ຕາງໜ້າລັດເຊຍຖືວ່າ ເອກະສານມະຕິມີລັກສະນະ , ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດຂອງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ Saudi Arabia, UAE, Iran ຄື Oman ແລະ ໃນວິວັດການແກ້ໄຂວິກິດການຢູ່ ເຢແມນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)