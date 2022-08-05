ຂ່າວສານ
ສປຊ ຕີລາຄາສູງບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຂອງ ຫວຽດນາມ
ວັນທີ 3 ສິງຫາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຢູ່ນິວຢອກ (ປະເທດ ອາເມລິກາ), ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຮ່າກິມງອກ ໄດ້ພົບປະ ແລະ ເຮັດວຽກກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ເນື່ອງໃນໂອກາດໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳຫຼວດກວດກາຄັ້ງທີ 10 ສົນທິສັນຍາບໍ່ແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດນິວເຄຼຍ (NPT) ຢູ່ນິວຢອກ.
ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ Antonio Guterres ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານມີຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ບັນດາຜົນສຳເລັດ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນວິວັດການຟື້ນຟູພາຍຫຼັງໂຄວິດ - 19. ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ວຽກງານລວມຂອງ ສປຊ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດນີ້.
ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນຫາໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ສືບຕໍ່ປັບປຸງລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ຍົກສູງການປະຕິບັດກົດໝາຍສາກົນ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບ ສປຊ, ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ ຂອງ ອາຊຽນ ໃນໂຄງປະກອບຄວາມໝັ້ນຄົງໃນພາກພື້ນ, ໃນນັ້ນມີການຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເສລີໃນການເດີນເຮືອ, ການບິນຢູ່ ທະເລຕາເວັນອອກ, ແກ້ໄຂບັນດາການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນ, ພິເສດແມ່ນສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982.