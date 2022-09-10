ຂ່າວສານ
ສປຊ ຕີລາຄາສູງຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການພັດທະນາ ມະນຸດ
ກ່າວຄຳເຫັນທີພິທີ, ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ UNDP Achim Stener ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ໂລກ ພວມຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບ, ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງຄື ການປະທະກັນ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ພະຍາດໂຄວິດ - 19, ການຂາດຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ… ໄດ້ກໍ່ຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການພັດທະນາຂອງມະນຸດ ໃນທົ່ວໂລກ.
ພິທີປະກາດບົດລາຍງານພັດທະນາມະນຸດ ປີ 2021 – 2022
ວັນທີ 8 ກັນຍາ, ໂຄງການພັດທະນາຂອງ ສປຊ (UNDP) ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດບົດລາຍງານພັດທະນາມະນຸດ ປີ 2021 – 2022. ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ UNDP ໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມມານະພະຍາຍາມໂດຍຫວຽນດາມ ບັນລຸໄດ້ໃນການພັດທະນາມະນຸດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ ໄດ້ສ່ອງແສງໃນບົດລາຍງານ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີພິທີ, ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ UNDP Achim Stener ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ໂລກ ພວມຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບ, ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງຄື ການປະທະກັນ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ພະຍາດໂຄວິດ - 19, ການຂາດຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ… ໄດ້ກໍ່ຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການພັດທະນາຂອງມະນຸດ ໃນທົ່ວໂລກ. ເມື່ອແລກປ່ຽນສະເພາະກັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ຢູ່ພິທີ, ທ່ານ Achim Stener ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຕ້ອງປະເຊີນໜ້າໃນ 2 ປີຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 2 ຂັ້ນໃນຕາຕະລາງດັດຊະນີພັດທະນາ ມະນຸດ (ແຕ່ຂັ້ນ 117 ຂຶ້ນ 115) ແລະ ຈະສືບຕໍ່ນອນໃນຈຳນວນບັນດາປະເທດທີ່ມີດັດຊະນີພັດທະນາມະນຸດສູງ ພ້ອມກັບບາງປະເທດຄື: ຈີນ, ອາຟຼິກກາໃຕ້, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ບຣາຊິນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)