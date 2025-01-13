ຂ່າວສານ
ສປຊ ຊົມເຊີຍທຸກການເຈລະຈາຢ່າງບັງເກີດຜົນ ລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ອາເມລິກາ
ວັນທີ 11 ມັງກອນ, ສະຫະປະຊາຊາດ ຊົມເຊີຍທຸກການເຈລະຈາຢ່າງບັງເກີດຜົນລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ລັດເຊຍ. ຖ້າການເຈລະຈາຄືແນວນັ້ນໄດ້ດຳເນີນ ຫວັງວ່າ ຈະແມ່ນບາດກ້າວສຳຄັນ ເພື່ອແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ເປີດໂອກາດຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດມະຫາອຳນາດໃນການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາຮ້ອນເຮັ່ງໃນທົ່ວໂລກ.
ທ່ານ Stephane Dujarric, ໂຄສົກຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສປຊ ໄດ້ຮັບບັນດາບົດລາຍງານກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຈາກ 2 ຝ່າຍ ໂດຍຖືວ່າ ທ່ານ Donald Trump ຜູ້ຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ມີແຜນການລິເລີ່ມການເຈລະຈາ ກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ, Vladimir Putin. ຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ ສປຊ ແລ້ວ, ເມື່ອທ່ານ Donald Trump ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ, ບໍ່ວ່າການເຈລະຈາໃດລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບຄວາມຊົມເຊີຍ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ກໍໃນວັນທີ 11 ມັງກອນ, ສື່ມວນຊົນ ອາເມລິກາ ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວວ່າ ທ່ານ Donald Trump ພວມຂຶ້ນແຜນການເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ກ່ຽວກັບບັນຫາ ຢູແກູນ.