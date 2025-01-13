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ຂ່າວສານ

ສ​ປ​ຊ ຊົ​ມ​ເຊີຍ​ທຸກ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຢ່າງ​ບັງ​ເກີ​ດ​ຜົນ ​ລະ​ຫວ່າງ ລັດ​ເຊຍ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ເມື່ອທ່ານ Donald Trump ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ, ບໍ່ວ່າການເຈລະຈາໃດລະຫວ່າງ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບຄວາມຊົມເຊີຍ.
ທ່ານ Donald Trump ມີແຜນການຢາກເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin (ພາບ: AFP)

ວັນທີ 11 ມັງກອນ, ສະຫະປະຊາຊາດ ຊົມເຊີຍທຸກການເຈລະຈາຢ່າງບັງເກີດຜົນລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ລັດເຊຍ. ຖ້າການເຈລະຈາຄືແນວນັ້ນໄດ້ດຳເນີນ ຫວັງວ່າ ຈະແມ່ນບາດກ້າວສຳຄັນ ເພື່ອແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ເປີດໂອກາດຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດມະຫາອຳນາດໃນການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາຮ້ອນເຮັ່ງໃນທົ່ວໂລກ.

ທ່ານ Stephane Dujarric, ໂຄສົກຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres  ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສປຊ ໄດ້ຮັບບັນດາບົດລາຍງານກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຈາກ 2 ຝ່າຍ ໂດຍຖືວ່າ ທ່ານ Donald Trump  ຜູ້ຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ມີແຜນການລິເລີ່ມການເຈລະຈາ ກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ, Vladimir Putin. ຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ ສປຊ ແລ້ວ, ເມື່ອທ່ານ Donald Trump ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ, ບໍ່ວ່າການເຈລະຈາໃດລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບຄວາມຊົມເຊີຍ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ກໍໃນວັນທີ 11 ມັງກອນ, ສື່ມວນຊົນ ອາເມລິກາ ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວວ່າ ທ່ານ Donald Trump  ພວມຂຶ້ນແຜນການເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ກ່ຽວກັບບັນຫາ ຢູແກູນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ເຫດໄຟໄໝ້ຢູ່ ອາເມລິກາ: ກຳລັງດັບເພີງແຂ່ງກັບເວລາເພື່ອສະກັດກັ້ນໄຟໄໝ້ແຜ່ລາມກວ້າງອອກ

ເຫດໄຟໄໝ້ຢູ່ ອາເມລິກາ: ກຳລັງດັບເພີງແຂ່ງກັບເວລາເພື່ອສະກັດກັ້ນໄຟໄໝ້ແຜ່ລາມກວ້າງອອກ

ເຖິງວ່າກຳລັງທີ່ມີໜ້າທີ່ໄດ້ຄວບຄຸມໄດ້ 11% ເນື້ອທີ່ຂອງ Palisades ກໍຕາມ, ແຕ່ໄຟໄໝ້ນີ້ໄດ້ເຜົາໄປກວ່າ 8.900 ເຮັກຕາ.
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