ຂ່າວສານ
ສ້າງເກິນເທີ ກາຍເປັນນະຄອນທັນສະໄໝ, ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ
ທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ມອບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນໜຶ່ງ ໃຫ້ແກ່ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນ ນະຄອນເກິ່ນເທີ.
ໃນໄລຍະ 20 ປີແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາ, ນະຄອນ ເກິ່ນເທີ ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍ, ຄວາມປະທັບໃຈທີ່ດີ, ຖານະບົດບາດ, ກຳລັງແຮງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ນະຄອນທີ່ມີການຫັນປ່ຽນຫຼາຍພໍສົມຄວນໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ຄ່ອຍໆຢັ້ງຢືນບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ. ຂອບເຂດພື້ນຖານເສດຖະກິດ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການເປີດກວ້າງ, ທຸກໆປີ ໄດ້ປະກອບສວ່ນປະມານ 1,2% GDP ທົ່ວປະເທດ ແລະ ປະມານ 9,5% GRDP ຂອງເຂດ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ ແລະ ປະຊາຊົນນະຄອນເກິ່ນເທີ ແຕ່ລະຄົນ ຕ້ອງມີສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງ, ລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງເກີນເທີ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕໍ່ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ແລະ ປະເທດຊາດ. ປະຕິບັດບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຂອງສູນກາງ ຕໍ່ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ແລະ ນະຄອນ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ເປັນຕົ້ນ ມະຕິຂອງກົມການເມືອງ ຊຸດທີ XII ກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນານະຄອນເກິ່ນເທີ ຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄະນະພັກນະຄອນຄັ້ງທີ XIV...