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ຂ່າວສານ

ສ້າງ​ເກິ​ນ​ເທີ ກາຍ​ເປັນ​ນະ​ຄອນ​ທັນ​ສະ​ໄໝ, ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ສີ​ສັນ ເຂດ​ທົ່ງ​ພຽງ​ແມ່​ນຳ​ຂອງ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ ຫວຽດ​ນາມ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 20 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງນະຄອນ ເກິ່ນເທີ ກາຍເປັນນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ “1/1/2004 – 1/1/2024” ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ທັນວາ ຢູ່ນະຄອນ ເກິ່ນເທີ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ (ພາບ: TTXVN)

ທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ມອບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນໜຶ່ງ ໃຫ້ແກ່ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນ ນະຄອນເກິ່ນເທີ.

ໃນໄລຍະ 20 ປີແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາ, ນະຄອນ ເກິ່ນເທີ ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍ, ຄວາມປະທັບໃຈທີ່ດີ, ຖານະບົດບາດ, ກຳລັງແຮງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ນະຄອນທີ່ມີການຫັນປ່ຽນຫຼາຍພໍສົມຄວນໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ຄ່ອຍໆຢັ້ງຢືນບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ. ຂອບເຂດພື້ນຖານເສດຖະກິດ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການເປີດກວ້າງ, ທຸກໆປີ ໄດ້ປະກອບສວ່ນປະມານ 1,2% GDP ທົ່ວປະເທດ ແລະ ປະມານ 9,5% GRDP ຂອງເຂດ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ ແລະ ປະຊາຊົນນະຄອນເກິ່ນເທີ ແຕ່ລະຄົນ ຕ້ອງມີສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງ, ລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງເກີນເທີ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕໍ່ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ແລະ ປະເທດຊາດ. ປະຕິບັດບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຂອງສູນກາງ ຕໍ່ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ແລະ ນະຄອນ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ເປັນຕົ້ນ ມະຕິຂອງກົມການເມືອງ ຊຸດທີ XII ກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນານະຄອນເກິ່ນເທີ ຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄະນະພັກນະຄອນຄັ້ງທີ XIV...

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນຍາກາດກະກຽມຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ 2024 ໃນທົ່ວໂລກ

ບັນຍາກາດກະກຽມຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ 2024 ໃນທົ່ວໂລກ

ສ່ວນຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ, ວັນສຸດທ້າຍຂອງປີ 2023, ປະຊາຊົນກະກຽມພາເຂົ້າໃນຄອບຄົວເພື່ອສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່.
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