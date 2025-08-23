ຂ່າວສານ
ສ້າງຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນກາຍເປັນສະຖານທີ່ມີຄວາມສະຫງົບ, ປອດໄພຂອງໂລກ
ວັນທີ 21 ສິງຫາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກລະຫວ່າງກົມການເມືອງ ກັບ ຄະນະປະຈຳອົງຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ຄະນະປະຈຳອົງຄະນະພັກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງເອກະສານ ແລະ ແຜນຮ່າງບຸກຄະລາກອນຂັ້ນຄະນະພັກ ເພື່ອຍື່ນສະເໜີ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນຄະນະພັກຂອງສອງທ້ອງຖິ່ນໃນອາຍຸການ 2025 – 2030.
ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນທິດທາງ, ໜ້າທີ່ໃນອາຍຸການ 2025 – 2030 ຂອງສອງນະຄອນ. ສຳລັບນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ປາດຖະໜາວ່າ ພ້ອມກັບເປົ້າໝາຍພັດທະນາໂດຍໄວ, ຍືນຍົງ, ນະຄອນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງນະຄອນແຫ່ງອະລິຍະທຳນັບພັນປີ, ສ້າງຊາວຮ່າໂນ້ຍສຸພາບ, ສີວິໄລ, ທັນສະໄໝ, ເຕັມໄປດ້ວຍລັກສະນະວັດທະນະທຳມະນຸດ. ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ຕ້ອງແມ່ນສູນການເມືອງ, ວັດທະນະທຳດີເດັ່ນຂອງທົ່ວປະເທດ, ສ້າງພາບພົດນະຄອນແຫ່ງສີຂຽວ - ອັດສະລິຍະ - ເປັນໜ້າດຳລົງຊີວິດ - ມີກຳລັງດຶງດູດທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ສຳລັບນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ຕ້ອງກຳນົດຮູບແບບການເຕີບໂຕໃໝ່ອີງຕາມວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ພັດທະນາເສດຖະກິດພູມປັນຍາທີ່ມີມູນຄ່າເພີ່ມສູງເພື່ອກາຍເປັນຕົວເມືອງສີວິໄລ, ທັນສະໄໝ, ສູນພັດທະນານະວັດຕະກຳ, ມີຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ເຊື່ອມໂຍງ, ນຳໜ້າໃນພາລະກິດຫັນປະເທດຊາດເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ, ສືບຕໍ່ເປັນແຂວງນຳໜ້າໃຫ້ດ້ານເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດ, ມີທີ່ຕັ້ງພົ້ນເດັ່ນຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເນັ້ນໜັກວ່າ ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນຕ້ອງຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ມີລະບຽບວິໄນ, ມີຄວາມປອດໄພ ກາຍເປັນສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມສະຫງົບ, ປອດໄພຂອງໂລກ.