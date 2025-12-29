Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສ້າງ​ສູນ​ຂໍ້​ມູນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກາຍ​ເປັນ​ຫົວ​ໃຈ​ຂອງ​ພື້​ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂໍ້​ມູນ, ສັງ​ຄົມ​ຂໍ້​ມູນ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ ຊາບຊືມ, ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດ 5 ການກຳນົດທິດໃຫຍ່, ໃນນັ້ນຕ້ອງສຸມໃສ່ສ້າງສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ ກາຍເປັນຫົວໃຈຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດຂໍ້ມູນ, ສັງຄົມຂໍ້ມູນຢ່າງແທ້ຈິງ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: VOV)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ  ໂຕເລິມ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດເລກ 1. ສູນແມ່ນສະຖານທີ່ສະສົມຂໍ້ມູນ ຈາກບັນດາຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ, ກາຍເປັນສະຖານທີ່ເຕົ້າໂຮມ, ຄົບຊຸດ, ເກັບຮັກສາ, ແບ່ງປັນ, ປະສານງານ ແລະ ວິໄຈຂໍ້ມູນ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ ຊາບຊືມ, ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດ 5 ການກຳນົດທິດໃຫຍ່, ໃນນັ້ນຕ້ອງສຸມໃສ່ສ້າງສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ ກາຍເປັນຫົວໃຈຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດຂໍ້ມູນ, ສັງຄົມຂໍ້ມູນຢ່າງແທ້ຈິງ, ແມ່ນສະໝອງຮັບໃຊ້ວຽກງານຊີ້ນຳ, ນຳພາ, ບໍລິຫານຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທົ່ວສັງຄົມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ຍູ້ແຮງວຽກງານສ້າງ, ເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນ, ເຮັດໃຫ້ສະອາດ, ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຂຸດຄົ້ນ, ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າຂອງຂໍ້ມູນ. ຕ້ອງສ້າງຮາກຖານຂໍ້ມູນສັງລວມແຫ່ງຊາດ ໃນໄຕມາດທີ I/2026 ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາສາງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຮັບປະກັນທຸກຂໍ້ມູນໄດ້ສະສົມປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ “ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ສະອາດ, ມີຊີວິດ, ເປັນເອກະພາບ, ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ນຳໃຊ້ລວມ”, ແກ້ໄຂສະພາບການກະແຈກກະຈາຍ, ຄອບງຳຂໍ້ມູນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ປີ 2025: ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ສ້າງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃໝ່

ການ​​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ປີ 2025: ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ສ້າງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃໝ່

ປີ 2025 ໄດ້ອັດລົງດ້ວຍຫຼາຍບາດກ້າວເດີນສຳຄັນໃນວຽກງານການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ມີໄຫວພິບ ແລະ ວິໄສທັດຍຸດທະສາດໃນສະພາບການສາກົນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການຜັນແປ. ພຽງໃນປີດຽວ, ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດປັບປຸງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງເປີດກວ້າງຜົນກະທົບ, ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງໃນເວທີສາກົນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top