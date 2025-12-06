Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ສ້າງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ກະ​ໂດດ​ຂັ້ນ, ແກ້ງ​ແຍ້ງ​ເພື່ອ​ທົດ​ລອງ​​ນຳ​ໃຊ້ເຂດ​ການ​ຄ້າ​ເສ​ລີ​ຈຳ​ນວນ​ໜຶ່ງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງຄະນະປະຈຳລັດຖະບານ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ແຜນຮ່າງເຂດການຄ້າເສລີກະກຽມຍື່ນສະເໜີຕໍ່ຂັ້ນມີສິດອຳນາດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນັ້ນໜັກວ່າ  ການສ້າງຕັ້ງເຂດການຄ້າເສລີແມ່ນວຽກໃໝ່, ເມື່ອຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດຕ້ອງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້, ມີປະສິດທິຜົນ; ເປົ້າໝາຍແມ່ນທົດລອງນະໂຍບາຍ ແລະ ປະກອບສ່ວນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຕອບສະໜອງບັນດາເປົ້າໝາຍໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ຍາວນານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດ 100 ປີ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນັ້ນໜັກຕື່ມອີກວ່າ:

        “ເພາະວ່າເປັນການທົດລອງ, ສະນັ້ນຕ້ອງມີການກຳນົດເວລາໃນໄລຍະໃດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ວ່າກົນໄກນະໂຍບາຍຕ້ອງມີລັກສະນະເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ກະໂດດຂັ້ນ, ມີການແກ້ງແຍ້ງ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້. ບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍໃດທີ່ຍັງບໍ່ທັນເໝາະສົມຕ້ອງຮຽນຮູ້ປະສົບການກັບຕ່າງປະເທດ. ບົນພື້ນຖານລັກສະນະພິເສດ, ສ້າງເຂດການຄ້າເສລີທີ່ມີອັນລວມ ແຕ່ກໍຕ້ອງມີທັງລັກສະນະເປັນເອກະລັກ, ສີວິໄລ, ທັນສະໄໝ. ການຈັດຕັ້ງກະທັດລັດ, ແຕ່ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ; ເພີ່ມທະວີການແບ່ງຂັ້ນ, ແບ່ງສິດ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງເຂດການຄ້າເສລີ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມກວດກາ.”

        ກໍໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງຄະນະປະຈຳລັດຖະບານກ່ຽວກັບການສະເໜີກົນໄກ, ນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ການພັດທະນາສູນກັ່ນຕອງນ້ຳມັນ ແລະ ພະລັງງານແຫ່ງຊາດຢູ່ເຂດເສດຖະກິດ ຢຸງກວັດ (ແຂວງ ກວ໋າງງາຍ).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ເປັນຄັ້ງທຳອິດຈັດວັນບຸນ ຫວຽດນາມ ຜາສຸກ

ເປັນຄັ້ງທຳອິດຈັດວັນບຸນ ຫວຽດນາມ ຜາສຸກ

ປີ 2025, ຫວຽດນາມ ຢືນອັນດັບທີ 46 ກ່ຽວກັບດັດຊະນີຄວາມຜາສຸກທົ່ວໂລກ, ຫຍັບຂຶ້ນ 8 ຂັ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2024.
