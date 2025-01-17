ຂ່າວສານ ສ້າງຕັ້ງເຂດເສດຖະກິດແຄມທະເລທາງທິດໃຕ້ ຫ໋າຍຝ່ອງ 17/01/2025 ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ມັງກອນ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຫ໋າຍຝ່ອງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະກາດຂໍ້ຕົກລົງສ້າງຕັ້ງເຂດເສດຖະກິດແຄມທະເລທາງທິດໃຕ້ນະຄອນ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ມອບຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ແກ່ການນຳນະຄອນ ຫ໋າຍຝ່ອງເຂດເສດຖະກິດນີ້ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 20.000 ເຮັກຕາ, ໄດ້ກຳນົດທິດແມ່ນເຂດເສດຖະກິດຫຼາຍຂະແໜງ, ມີລະດັບສາກົນດ້ວຍບັນດາເສົາຄ້ຳພັດທະນາແມ່ນ: ອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຢີສູງ, logistics ທັນສະໄໝ, ຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ, ການທ່ອງທ່ຽວເຂດຊຸມຊົນ ແລະ ເຂດການຄ້າເສລີແບບທົດລອງ. ຕາມຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຫ໋າຍຝ່ອງແລ້ວ, ຕາມການກຳນົດທິດຮອດປີ 2030, ເຂດເສດຖະກິດແຄມທະເລທາງທິດໃຕ້ ຫ໋າຍຝ່ອງຈະກາຍເປັນກຳລັງໜູນຫຼັກແຫຼ່ງຂອງເສດຖະກິດນະຄອນ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາເຂດເສດຖະກິດໃກ້ຄຽງ, ສ້າງລະບົບເຂດເສດຖະກິດແຄມທະເລ, ເປັນກຳລັງໜູນພັດທະນາຂອງທັງເຂດ. ໂດຍມອບຂໍ້ຕົກລົງສ້າງຕັ້ງເຂດເສດຖະກິດແຄມທະເລທາງທິດໃຕ້ໃຫ້ແກ່ນະຄອນ ຫ໋າຍຝ່ອງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫ໋າຍຝ່ອງຕ້ອງຮັບປະກັນການວາງແຜນຜັງພັດທະນານະຄອນອັດສະລິຍະ, ການລົງທຶນສີຂຽວ, ສະອາດ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະປະຫວັດສາດຂອງສັງກາດບຸກບືນ ແລະ ຫ໋າຍຝ່ອງຕ້ອງກະກຽມຈິດໃຈທ່າທີກຽມພ້ອມໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)