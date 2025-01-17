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ຂ່າວສານ

ສ້າງ​ຕັ້ງເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ແຄມ​ທະ​ເລ​ທາງ​ທິດ​ໃຕ້ ຫ໋າຍ​ຝ່ອງ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ມັງກອນ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຫ໋າຍຝ່ອງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະກາດຂໍ້ຕົກລົງສ້າງຕັ້ງເຂດເສດຖະກິດແຄມທະເລທາງທິດໃຕ້ນະຄອນ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ມອບຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ແກ່ການນຳນະຄອນ ຫ໋າຍຝ່ອງ
ເຂດເສດຖະກິດນີ້ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 20.000 ເຮັກຕາ, ໄດ້ກຳນົດທິດແມ່ນເຂດເສດຖະກິດຫຼາຍຂະແໜງ, ມີລະດັບສາກົນດ້ວຍບັນດາເສົາຄ້ຳພັດທະນາແມ່ນ: ອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຢີສູງ, logistics ທັນສະໄໝ, ຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ, ການທ່ອງທ່ຽວເຂດຊຸມຊົນ ແລະ ເຂດການຄ້າເສລີແບບທົດລອງ. ຕາມຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຫ໋າຍຝ່ອງແລ້ວ, ຕາມການກຳນົດທິດຮອດປີ 2030, ເຂດເສດຖະກິດແຄມທະເລທາງທິດໃຕ້ ຫ໋າຍຝ່ອງຈະກາຍເປັນກຳລັງໜູນຫຼັກແຫຼ່ງຂອງເສດຖະກິດນະຄອນ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາເຂດເສດຖະກິດໃກ້ຄຽງ, ສ້າງລະບົບເຂດເສດຖະກິດແຄມທະເລ, ເປັນກຳລັງໜູນພັດທະນາຂອງທັງເຂດ. ໂດຍມອບຂໍ້ຕົກລົງສ້າງຕັ້ງເຂດເສດຖະກິດແຄມທະເລທາງທິດໃຕ້ໃຫ້ແກ່ນະຄອນ ຫ໋າຍຝ່ອງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫ໋າຍຝ່ອງຕ້ອງຮັບປະກັນການວາງແຜນຜັງພັດທະນານະຄອນອັດສະລິຍະ, ການລົງທຶນສີຂຽວ, ສະອາດ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະປະຫວັດສາດຂອງສັງກາດບຸກບືນ ແລະ ຫ໋າຍຝ່ອງຕ້ອງກະກຽມຈິດໃຈທ່າທີກຽມພ້ອມໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ໂປໂລຍ ມາລົງທຶນ

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ທ່ານສະເໜີໃຫ້ LOT ນຳໜ້າເປີດສາຍການບິນມາ ຫວຽດນາມ ຄືນໃໝ່, ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດການບິນແຫ່ງຊາດ Vietnam Airlines ເພື່ອຂຸດຄົ້ນບັນດາສາຍການບິນ
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