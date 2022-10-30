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ຂ່າວສານ

ສ້າງ​ຕັ້ງຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ປົກ​ປ້ອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມກວາງຫ້ຽວ ຢັ້ງຢືນວ່າ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດກຳນົດວຽກງານປົກປ້ອງພົນລະເມືອງ ແມ່ນໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງກະຊວງ, ໄດ້ປະຕິບັດເປັນປະຈຳ ແລະ ຫວັງວ່າ ວຽກງານນີ້ຈະນັບມື້ນັບທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຮັບປະກັນການຊີ້ນຳຢ່າງລຸ້ລ່ວງ ແລະ ສົມທົບກັນເປັນຢ່າງດີລະຫວ່າງຢ່າງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
  ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳກ່ຽວກັບວຽກງານປົກປ້ອງພົນລະເມືອງຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດ (ພາບ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ)  

ວັນທີ 28 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກາດຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ຄະນະຊີ້ນຳຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານປົກປ້ອງພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳຄັ້ງທຳອິດໂດຍທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຟ້າມກວາງຫ້ຽວ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳເປັນປະທານກອງປະຊຸມ.

ຄະນະຊີ້ນຳ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໂດຍຂອງການນຳກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ມີພາລະບົດບາດຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍໃນວຽກງານປົກປ້ອງພົນລະເມືອງ ແລະ ມີບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດເມື່ອພົບເຫັຍກໍລະນີນວິກິດການຕ່ງໆ ທີ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ພົນລະເມືອງ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມກວາງຫ້ຽວ ຢັ້ງຢືນວ່າ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດກຳນົດວຽກງານປົກປ້ອງພົນລະເມືອງ ແມ່ນໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງກະຊວງ, ໄດ້ປະຕິບັດເປັນປະຈຳ ແລະ ຫວັງວ່າ ວຽກງານນີ້ຈະນັບມື້ນັບທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຮັບປະກັນການຊີ້ນຳຢ່າງລຸ້ລ່ວງ ແລະ ສົມທົບກັນເປັນຢ່າງດີລະຫວ່າງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​າ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ COP 27, ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂັ້ນ​ສູງ​ອາ​ຊີ​ຕ​າ​ເວັນ​ອອກ ແລະ G20

ປະ​ທານ​າ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ COP 27, ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂັ້ນ​ສູງ​ອາ​ຊີ​ຕ​າ​ເວັນ​ອອກ ແລະ G20

ແຈ້ງການຂອງທຳນຽບຂາວ ໄດ້ຍົກອອກຢ່າງຈະແຈ້ງຢູ່ກອງປະຊຸມ COP 27 ປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ຈະຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມຈຳເປັນກ່ຽວກັບເລື່ອງໂລກ ຕ້ອງພ້ອມກັນມີການກະທຳໃນທົດສະວັດທີ່ມີລັກສະນະຕັດສິນນີ້.
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