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ຂ່າວສານ

ສ້າງ​ກົນ​ໄກ​ພິ​ເສດ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​​ໂຄງ​ການ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ APEC 2027

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ກອງປະຊຸມ APEC 2027 ແມ່ນໜ້າທີ່ທາງການຕ່າງປະເທດທີ່ສຳຄັນພິເສດຂອງພັກ, ລັດ ໂດຍຢັ້ງຢືນ ຖານະບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມບົນເວທີສາກົນ,
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈີຢຸງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VOV)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ພຶດສະພາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈີຢຸງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ແຂວງ ອານຢາງ ກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການຮັບໃຊ້ການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຸດຍອດເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ - APEC 2027 ຢູ່ນະຄອນ ຝູກວັກ ແຂວງ ກຽນຢາງ.

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ກອງປະຊຸມ APEC 2027 ແມ່ນໜ້າທີ່ທາງການຕ່າງປະເທດທີ່ສຳຄັນພິເສດຂອງພັກ, ລັດ ໂດຍຢັ້ງຢືນ ຖານະບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມບົນເວທີສາກົນ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນໝາກຜົນ40 ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງຫວຽດນາມ, ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ກຽນຢາງ. ຜ່ານກອງປະຊຸມ APEC 2027 ຈະແນະນຳກ່ຽວກັບກຽນຢາງ ແລະ ຊຸກຍູ້ຝູກວັກພັດທະນາໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງ.

ເນັ້ນໜັກເຖິງລັກສະນະຮີບດ່ວນ, ຈຳເປັນຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍ 29 ໂຄງການເພື່ອຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ເວລາບໍ່ມີຫຼາຍ, ປະມານ 20 ເດືອນ ທຸກໂຄງການຄືສະໜາມບິນ, ສູນກອງປະຊຸມ, ໂຄງການເຊື່ອມຕໍ່, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ APEC ຕ້ອງປະຕິບັດສຳເລັດກ່ອນດຳເນີນກອງປະຊຸມປະມານ 2 – 3 ເດືອນເພື່ອເຄື່ອນໄຫວທົດລອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15 ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ, ປະຕິບັດບາດກ້າວບຸກທະລຸກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15 ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ, ປະຕິບັດບາດກ້າວບຸກທະລຸກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈະດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 37 ວັນ, ເພື່ອພິຈາລະຈາ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ຕົກລົງໜ້າວຽກເປັນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນບັນດາສະໄໝປະຊຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປະຈຸບັນ
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