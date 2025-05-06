ຂ່າວສານ
ສ້າງກົນໄກພິເສດໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການຮັບໃຊ້ການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ APEC 2027
ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ພຶດສະພາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈີຢຸງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ແຂວງ ອານຢາງ ກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການຮັບໃຊ້ການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຸດຍອດເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ - APEC 2027 ຢູ່ນະຄອນ ຝູກວັກ ແຂວງ ກຽນຢາງ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ກອງປະຊຸມ APEC 2027 ແມ່ນໜ້າທີ່ທາງການຕ່າງປະເທດທີ່ສຳຄັນພິເສດຂອງພັກ, ລັດ ໂດຍຢັ້ງຢືນ ຖານະບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມບົນເວທີສາກົນ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນໝາກຜົນ40 ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງຫວຽດນາມ, ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ກຽນຢາງ. ຜ່ານກອງປະຊຸມ APEC 2027 ຈະແນະນຳກ່ຽວກັບກຽນຢາງ ແລະ ຊຸກຍູ້ຝູກວັກພັດທະນາໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງ.
ເນັ້ນໜັກເຖິງລັກສະນະຮີບດ່ວນ, ຈຳເປັນຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍ 29 ໂຄງການເພື່ອຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ເວລາບໍ່ມີຫຼາຍ, ປະມານ 20 ເດືອນ ທຸກໂຄງການຄືສະໜາມບິນ, ສູນກອງປະຊຸມ, ໂຄງການເຊື່ອມຕໍ່, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ APEC ຕ້ອງປະຕິບັດສຳເລັດກ່ອນດຳເນີນກອງປະຊຸມປະມານ 2 – 3 ເດືອນເພື່ອເຄື່ອນໄຫວທົດລອງ.