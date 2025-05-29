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ຂ່າວສານ

ສ້າງ​ກົນ​ໄກ​ປະ​ສານ​ງານ​ລະ​ຫວ່າງ​ຂະ​ແໜງ ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທະ​ເລ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານດ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການກ່ຽວກັບກົນໄກປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລແບບຍືນຍົງ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນເຈົ້າພາບ, ສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າ, ສະເໜີກົນໄກແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນໃນການພັດທະນາ, ຄັດເລືອກແບບວິທີອີງໃສ່ບັນດາມາດຕະຖານເສົາຄ້ຳ ນັ້ນແມ່ນ ປະສິດທິຜົນສະພາບແວດລ້ອມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ…; ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງເຄື່ອງມືໜູນຊ່ວຍໄຈ້ແຍກ ແລະ ຕັດສິນໃນບັນດາກໍລະນີທີ່ເກີດມີການຂັດແຍ້ງກັນລະຫວ່າງຂະແໜງການ; ກົນໄກປະສານສົມທົບໃນວຽກງານ, ສຳຫຼວດກກວດກາຊັບພະຍາກອນທະເລ ຮັບໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດ, ການວາງແຜນຜັງພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລ; ສະເໜີກົນໄກການເງິນສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວສຳຫຼວດໂດຍພື້ນຖານ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທະເລ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປຶກສາຫາລື ເຄືອຂ່າຍອັດສະລິຍະ: ເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານ AI ດ້ວຍຄວາມເປັນເຈົ້າ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປຶກສາຫາລື “ເຄືອຂ່າຍອັດສະລິຍະ: ເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານ AI ດ້ວຍຄວາມເປັນເຈົ້າ”

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢືນຢັນວ່າ, AI ສວມບົດບາດສຳຄັນໃນຍຸດທະສາດອຸດສາຫະກຳຂອງ ຫວຽດນາມ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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