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ຂ່າວສານ

ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃໝ່ ແລະ ກຳ​ນົດ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ຫວຽດ​ນາມ - ອິນ​ເດຍ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ລະ​ດັບ​ສູງ​ໃໝ່

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ອິນ​ເດຍ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເຄົາ​ລົບ​ນັບ​ຖື​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ຕໍ່​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ອິນ​ເດຍ ກໍ່​ຄື​ກັບ​ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊີ​ໃຕ້​ເວົ້າ​ລວມ.
  ທ່ານ​ ຫງວຽນ​ແມັ້ງ​ເກືອງ ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ (ພາບ: ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ)  

ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ຂອງ​ທ່ານ​ Narendra Modi ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອິນ​ເດຍ, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ພ້ອມ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂັ້​ນ​ສູງ ຫວຽດ​ນາມ, ຈະ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ອິນ​ເດຍ ທາງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 5 – 7 ພຶດ​ສະ​ພາ. ຕາມ​ທ່ານ ຫງວຽນ​ແມັງ​ເກືອງ ​ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ​ແລ້ວ, ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ອິນ​ເດຍ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເຄົາ​ລົບ​ນັບ​ຖື​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ຕໍ່​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ອິນ​ເດຍ ກໍ່​ຄື​ກັບ​ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊີ​ໃຕ້​ເວົ້າ​ລວມ, ປັບ​ປຸງ ແລະ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ພົວ​ພັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທຸກ​ດ້ານ, ຈາກ​ນັ້ນ ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃໝ່ ແລະ ກຳ​ນົດ​ທິດ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອິນ​ເດຍ ຂຶ້ນ​ສູ່​ລະ​ດັບ​ສູງ​ໃໝ່​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ.

ໃນ​ການ​ຢ້ຽ​ມ​ຢາມ​ຄັ້ງ​ນີ້, ຄ​າດ​ວ່າ, ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຈະ​ພ້ອມ​ກັບ​ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ສູງ ອິນ​ເດຍ ​ແລກ​ປ່ຽນ, ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື, ສ້າງ​ບາດ​ກ້າວ​ບຸກ​ທະ​ລຸ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຂົງ​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ຄື: ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ - ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ, ຫັນ​ປ່ຽນດີ​ຈີ​ຕອນ, ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ, ພະ​ລັງ​ງານ​ສະ​ອາດ, ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ, ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ສາ​ສະ​ໜາ… ນີ້​ແມ່ນ​ກາ​ລະ​ໂອ​ກາດ​ຕົວ​ຈິງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ສອງ​ປະ​ເທດ​ເປີດກວ້າງ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຮ່ວມ​ມື, ເປີດກວ້າງ​ຕະຫຼາດ​ການ​ຄ້າ, ການ​ລົງ​ທຶນ, ປັບ​ປຸງ​ລະ​ບົບ​ສະ​ໜອງ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ - ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ດຶງ​ດູດ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ແລະ ເຮັກ​ໂບ​ລາ ສືບ​ຕໍ່​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ

ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ແລະ ເຮັກ​ໂບ​ລາ ສືບ​ຕໍ່​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ

ບັນ​ດາບັ້ນ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້ 2600 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ, ກ່​ວາ 8000 ຄົ​ນ​ຖືກ​ບາດ​ເຈັບ ແລະ ກ່​ວາ 1.2 ຄົນ​ຕ້ອງ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.
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