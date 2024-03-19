ຂ່າວສານ
ສ້າງກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອູເບກິດສະຖານ
ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຕີລາຄາສູງບັນດາຜົນງານພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມທີ່ຕັ້ງໜ້າຂອງ ອູເບກິດສະຖານ ທີ່ບັນລຸໄດ້, ພ້ອມທັງຮັບຮູ້ລະດັບການເຕີບໂຕທີ່ໜ້າຊື່ນຊົມຂອງວົງເງິນການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ອູເບກິດສະຖານ ນັບແຕ່ປີ 2021 ມານີ້, ມູນຄ່າສະເລ່ຍບັນລຸກວ່າ 30% ຕໍ່ປີ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທງເຊີນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດທີ່ມີມູນເຊື້ອ, ໃນນັ້ນມີ ອູເບກິດສະຖານ ເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາວ່າ ສອງຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍພື້ນຖານການເມືອງ ແລະ ສາຍພົວພັນອັນດີງາມນັບແຕ່ສະໄໝໂຊຫວຽດ, ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ແກ່ການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ແທດເໝາະກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ, ຄວາມປາດຖະໜາ ແລະ ທ່າແຮງຂອງສອງປະເທດ.
ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີ Bakhtiyor Saidov ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືມີມູນເຊື້ອມາແຕ່ດົນນານ ແລະ ສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງ ອູເບກິດສະຖານ ໃນພາກພືິ້ນ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີປາດຖະໜານຳການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ພິເສດໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ກະສິກຳ, ການສຶກສາເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ແທດຈິງ ແລະ ຫວັງວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ຊ່ວຍ ອູເບກິດສະຖານ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບພາກພື້ນຫຼາຍກວ່າອີກ, ໃນນັ້ນ ມີການເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບພາກພື້ນ ອາຊີກາງ.
ສອງຝ່າຍກໍຕົກລົງເຫັນດີໂດຍຖືວ່າ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສອງປະເທດ ຕ້ອງຮັກສາກົນໄກແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເພີ່ມທະວີສົມທົບກັນເຄື່ອນໄຫວ, ສວມບົດບາດເປັນພາກສ່ວນປະສານງານ, ເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງສອງຝ່າຍ ແນໃສ່ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຄວາມສາມາດ ແລະ ຊອກຫາກາລະໂອກາດຮ່ວມມືໃໝ່, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດພັດທະນາຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.