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ຂ່າວສານ

ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ອູ​ເບ​ກິດ​ສະ​ຖານ

ວັນທີ 18 ມີນາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອູເບກິດສະຖານ Bakhtiyor Saidov, ເຊິ່ງພວມຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 17 ມີນາ - 19 ມີນາ.
ການພົບປະເຈລະຈາລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ (ພາບ:TTXVN)

ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຕີລາຄາສູງບັນດາຜົນງານພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມທີ່ຕັ້ງໜ້າຂອງ ອູເບກິດສະຖານ ທີ່ບັນລຸໄດ້, ພ້ອມທັງຮັບຮູ້ລະດັບການເຕີບໂຕທີ່ໜ້າຊື່ນຊົມຂອງວົງເງິນການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ອູເບກິດສະຖານ ນັບແຕ່ປີ 2021 ມານີ້, ມູນຄ່າສະເລ່ຍບັນລຸກວ່າ 30% ຕໍ່ປີ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທງເຊີນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດທີ່ມີມູນເຊື້ອ, ໃນນັ້ນມີ ອູເບກິດສະຖານ ເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາວ່າ ສອງຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍພື້ນຖານການເມືອງ ແລະ ສາຍພົວພັນອັນດີງາມນັບແຕ່ສະໄໝໂຊຫວຽດ, ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ແກ່ການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ແທດເໝາະກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ, ຄວາມປາດຖະໜາ ແລະ ທ່າແຮງຂອງສອງປະເທດ.    

ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີ Bakhtiyor  Saidov ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືມີມູນເຊື້ອມາແຕ່ດົນນານ ແລະ ສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງ ອູເບກິດສະຖານ ໃນພາກພືິ້ນ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີປາດຖະໜານຳການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ພິເສດໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ກະສິກຳ, ການສຶກສາເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ແທດຈິງ ແລະ ຫວັງວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ຊ່ວຍ ອູເບກິດສະຖານ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບພາກພື້ນຫຼາຍກວ່າອີກ, ໃນນັ້ນ ມີການເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບພາກພື້ນ ອາຊີກາງ.     

ສອງຝ່າຍກໍຕົກລົງເຫັນດີໂດຍຖືວ່າ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສອງປະເທດ ຕ້ອງຮັກສາກົນໄກແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເພີ່ມທະວີສົມທົບກັນເຄື່ອນໄຫວ, ສວມບົດບາດເປັນພາກສ່ວນປະສານງານ, ເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງສອງຝ່າຍ ແນໃສ່ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຄວາມສາມາດ ແລະ ຊອກຫາກາລະໂອກາດຮ່ວມມືໃໝ່, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດພັດທະນາຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນ​ຄ້າ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໄປ​ຍັງ​ຕະຫຼາດ ອ​າ​ເມ​ລິ​ກາ ສືບ​ຕໍ່​ຟື້ນຕົວ​ຄືນ

ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນ​ຄ້າ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໄປ​ຍັງ​ຕະຫຼາດ ອ​າ​ເມ​ລິ​ກາ ສືບ​ຕໍ່​ຟື້ນຕົວ​ຄືນ

ກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງມູນຄ່າການສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງ ອາເມລິກາ ແມ່ນບັນດາຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຢີສູງ (ເຄື່ອງໃຊ້ເອເລັກໂຕນິກ, ໂທລະສັບສະມາດຟົນ), ເຄື່ອງຕັດຫຍິບ ແລະ ເກີບ, ສ່ວນຍັງເຫຼືອແມ່ນບັນດາຜະລິດຕະພັນອື່ນ ຄືເຄື່ອງເຟີນີເຈີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະເສດ.
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