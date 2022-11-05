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ຂ່າວສານ

ສ້າງໂຄງປະກອບຖັນແຖວພະນັກງານລັດຖະກອນຄືນໃໝ່ເພື່ອປະຕິຮູບນະໂຍບາຍເງິນເດືອນ

ເບິ່ງລວມແລ້ວ, ການຕີລາຄາພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ພາລະກອນ ຍັງບໍ່ທັນຕິດແທດກັບສະພາບການຕົວຈິງ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນອີງໃສ່ໝາກຜົນຂອງວຽກງານເທື່ອ.

ເບິ່ງລວມແລ້ວ, ການຕີລາຄາພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ພາລະກອນ ຍັງບໍ່ທັນຕິດແທດກັບສະພາບການຕົວຈິງ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນອີງໃສ່ໝາກຜົນຂອງວຽກງານເທື່ອ.

    

ພາບປະກອບກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ xv

ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ບັນດາ ສສຊ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ໄດ້ຊັກຖາມທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ຟ້າມທິແທັງຈ່າ ກ່ຽວກັບໝວດບັນຫາຂຶ້ນກັບຂົງເຂດພາຍໃນ. ເນື້ອໃນການຊັກຖາມລວມມີບັນດາບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຊັບຊ້ອນກົງຈັກພະນັກງານ, ກະທັດລັດພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ພາລະກອນ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ພາລະກອນ, ປະຕິບັດການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍເງິນເດືອນສຳລັບພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ພາລະກອນ...

ເມື່ອຕີລາຄາກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ພາລະກອນ, ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ຟ້າມທິແທັງຈ່າ ຖືວ່າ: ເບິ່ງລວມແລ້ວ, ການຕີລາຄາພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ພາລະກອນ ຍັງບໍ່ທັນຕິດແທດກັບສະພາບການຕົວຈິງ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນອີງໃສ່ໝາກຜົນຂອງວຽກງານເທື່ອ. ເພື່ອຕີລາຄາພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ພາລະກອນ ເປັນຢ່າງດີກ່ວາອີກ, ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນສຸມໃສ່ສ້າງລະບົບລະບຽບກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ ແລະ ຕ້ອງມີມາດຕະຖານຕີລາຄາຜ່ານໝາກຜົນວຽກງານລະອຽດ. ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ຟ້າມທິແທັງຈ່າ ກ່່່າວວ່າ:

“ພວກເຮົາຕ້ອງສ້າງເລື່ອງກຳນົດຕຳແໜ່ງວຽກງານ, ກອບກຳລັງຄວາມສາມາດໃຫ້ສົມບູນແບບ. ຈາກນັ້ນ, ເປັນພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາຕີລາຄາຄຸນນະພາບຖັນແຖວພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ພາລະກອນ ຕາມຕຳແໜ່ງວຽກງານໃນຕົວຈິງ. ບັນດາກະຊວງທີ່ຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການ, ຂົງເຂດ, ທ້ອງຖິ່ນ ກໍ່ຕ້ອງອີງໃສ່ຂໍ້ກຳນົດລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ ເພື່ອຫັນເປັນລະອຽດຢູ່ບັນດາອົງການ, ຫົວໜ່ວຍຂອງຕົນ ເພື່ອໃຫ້ການຊັບຊ້ອນ, ຕີລາຄາພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ພາລະກອນ ມີຄວາມເປີດເຜີຍ, ຍຸຕິທຳ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຊັດເຈນ. ນັ້ນແມ່ນພື້ນຖານ, ກຳລັງໜູນເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນປະຕິບັດສຳເລັດວຽກງານໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊັກຖາມລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊັກຖາມລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ

ເນື້ອໃນການຊັກຖາມສຳລັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ລວມມີ: ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ, ສ້າງລັດຖະບານດີຈີຕອນ, ອຳນາດການປົກຄອງດີຈີຕອນ.
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