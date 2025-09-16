Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສ້າງວິ​ທະ​ຍາ​ຄານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ ມີ​ລະ​ດັບ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ກ້າວ​ໜ້າ, ທັນ​ສະໄໝ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ກັນຍາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດສົກຮຽນໃໝ່ 2025 – 2026 ຢູ່ວິທະຍາຄານປ້ອງກັນຊາດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດສົກຮຽນໃໝ່ 2025 – 2026 ຢູ່ວິທະຍາຄານປ້ອງກັນຊາດ

ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳໃນພິທີໄຂສົກຮຽນໃໝ່, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ ວິທະຍາຄານຍົກສູງຄຸນນະພາບໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການຕ່າງປະເທດດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືສາກົນ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືທີ່ເປັນຫຼາຍຮູບແບບ, ສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ມີຊີວິດຊີວາ ລະຫວ່າງການແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນພູມປັນຍາກັບການໂຄສະນາພາບພົດ, ຖານະບົດບາດຂອງປະເທດຊາດ, ປະຊາຊົນ, ນະໂຍບາຍປ້ອງກັນຊາດແຫ່ງສັນຕິພາບ, ການປ້ອງກັນຕົວ, ຄວາມຊອບທຳຂອງ ຫວຽດນາມ. ກ່ຽວກັບວຽກງານຊີ້ນຳ, ນຳພາການຈັດຕັ້ງສ້າງ ວິທະຍາຄານປ້ອງກັນຊາດ ກາຍເປັນວິທະຍາຄານລະດັບຍຸດທະສາດທີ່ກ້າວໜ້າ, ທັນສະໄໝ, ຢືນຢູ່ແຖວໜ້າພາກພື້ນ, ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ ແລະ ຜົນສະທ້ອນສາກົນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຖືວ່າຕ້ອງສ້າງຄະນະພັກວິທະຍາຄານທີ່ປອດໄສ, ເຂັ້ມແຂງ, ດີເດັ່ນກ່ຽວກັບການເມືອງ, ແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ. ພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ, ຄູອາຈານ, ນັກວິທະຍາສາດ ຂອງວິທະຍາຄານແຕ່ລະຄົນ ຕ້ອງແມ່ນແບບຢ່າງທີ່ດີກ່ຽວກັບຄຸນທາດການເມືອງ, ຄຸນສົມບັດ, ພູມປັນຍາ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົວຈິງ; ນຳໜ້າໃນແນວຄິດ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ໃນການກະທຳ, ຢຶດໝັ້ນປົກປ້ອງພື້ນຖານແນວຄິດຂອງພັກ ແລະ ສ້າງແຫຼ່ງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ນັກສຳມະນາກອນ ດ້ວຍບຸກກະລິດກະພາບ, ພູມປັນຍາ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພັດ​ທະ​ນາ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ​ຕາມ​ທິດ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ, ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ ແລະ ທັນ​ສະ​ໄໝ

ພັດ​ທະ​ນາ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ​ຕາມ​ທິດ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ, ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ ແລະ ທັນ​ສະ​ໄໝ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າເພື່ອປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍສ້າງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມປະຕິວັດ, ເປັນກຳລັງຫຼວງ, ຍອດຢ້ຽມ, ທັນສະໄໝ, ພັກ, ລັດມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການກໍ່ສ້າງ, ພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top