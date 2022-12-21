ຂ່າວສານ
ສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງເປັນສົມບູນແບບເພື່ອພັດທະນາວັດທະນະທຳ
ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມສຳມະນາວັດທະນະທຳປີ 2022 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ລະບອບລະບຽບການ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາວັດທະນະທຳ” ເຊິ່ງດຳເນີນໃນວັນທີ 17 ທັນວາ ຜ່ານມາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໄລຍະຜ່ານມາ, ລະບອບລະບຽບການກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳຕາມທັດສະນະຂອງພັກ ໄດ້ກຳນົດຄວາມສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍໃນລະບົບກົດໝາຍ, ຢັ້ງຢືນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາວັດທະນະທຳແມ່ນຂອງທົ່ວປວງຊົນ ໂດຍພັກນຳພາ, ລັດຄຸ້ມຄອງ, ປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າກຳປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ຊົມໃຊ້, ຖັນແຖວປັນຍາຊົນນັກສິລະປິນ ສວມບົດບາດສຳຄັນ. ມີຫຼາຍນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພັດທະນາບັນດາຂົງເຂດວັດທະນະທຳ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສ້າງລະບອບລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການພັດທະນາວັດທະນະທຳຍັງມີຂໍ້ກຳກັດ ແລະ ບໍ່ທັນຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການເທື່ອ.
ລັກສະນະຈຳເປັນຮີບດ່ວນຂອງການສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການພັດທະນາວັດທະນະທຳໃຫ້ສົມບູນແບບ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກ ປີ 2021 ໄດ້ກໍານົດວ່າ: ການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ, ສ້າງພື້ນຖານວັດທະນະທຳທີ່ກ້າວໜ້າ, ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນຊາດ, ພັດທະນາວັດທະນະທຳ ໄດ້ກາຍເປັນກຳລັງແຮງພາຍໃນ, ເປັນກຳລັງໜູນພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດຢ່າງແທ້ຈິງ. ໜຶ່ງໃນບັນດາຍຸດທະສາດກະໂດດຂັ້ນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງແມ່ນສ້າງລະບອບລະບຽບການນະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ, ປຸກລຸກຄວາມຄາດຫວັງພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ຮຸ່ງເຮືອງສີວິໄລ, ມີຄວາມຜາສຸກ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ, ກຳລັງແຮງຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.
ບົນຈິດໃຈດັ່ງກ່າວ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຢັ້ງຢືນວ່າ ການສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ ໃຫ້ສົມບູນແບບ, ແກ້ໄຂຂໍ້ບັນຫາຄົງຄ້າງຂອງແຫຼ່ງກຳລັງຕ່າງໆເພື່ອພັດທະນາວັດທະນະທຳ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາມາດຕະການສຳຄັນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາວັດທະນະທຳ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຮຽກຮ້ອງວ່າ:
“ລະບອບລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳຕ້ອງມີລັກສະນະສ້າງສັນແກ່ການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນະທຳວັດທະນະທຳ. ວັດທະນະທຳຕ້ອງແມ່ນເສົາຄ້ຳພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງປະເທດຊາດ. ຕ້ອງແກ້ໄຂສາຍສຳພັນລະຫວ່າງປັດໄຈແຫ່ງຊາດ ກັບປັດໄຈສາກົນ, ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນປັດໄຈ, ປັດໄຈມູນເຊື້ອ ແລະ ທັນສະໄໝ, ລະຫວ່າງວັດທະນະທຳມະຫາຊົນ ແລະ ວັດທະນະທຳຍອດຍິ່ງ”.
ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍວັດທະນະທຳຢ່າງຄົບຊຸດ, ທັນການຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພັດທະນາຢ່າງຄົບຊຸດ, ທັນການ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຖືວ່າ ຕ້ອງສ້າງກອບນິຕິກຳ, ຈັດຕັ້ງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍທຸກກິດຈະກຳວັດທະນະທຳໃນຂອບເຂດກົດໝາຍພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງພັກຢ່າງສະດວກ, ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງຄວາມສາມາດປະດິດຄິດສ້າງ, ຄວາມຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນຂອງວັດທະນະທຳຢ່າງສຸດຂີດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບວັດທະນະທຳສາກົນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍເອົາໃຈໃສ່ເຖິງລັກສະນະເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງວັດທະນະທຳ ທັງຮັບປະກັນພັດທະນາຖືກຕ້ອງຕາມທິດທາງການເມືອງ, ແນວຄິດຂອງພັກ; ທັງຮັບປະກັນສິດເສລີປະດິດຄິດສ້າງບົນພື້ນຖານເສີມຂະຫຍາຍສະຕິຕື່ນຕົວສູງດ້ວຍຈຸດປະສົງທີ່ຖືກຕ້ອງ; ແກ້ໄຂສາຍສຳພັນລະຫວ່າງການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ການພັດທະນາວັດທະນະທຳ ກັບການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ແລະ ປະຕິບັດຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ຍຸຕິທຳໃນສັງຄົມ. ພິເສດ, ການສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳໃຫ້ສົມບູນແບບ ຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນຢ່າງຄົບຊຸດ, ທັນການ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພັດທະນາໃນສະພາບການໃໝ່.
ກ່ຽວກັບຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການນີ້, ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຕ້ອງເຊື່ອມຊຶມ, ມີຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທີ່ຕັ້ງ, ບົດບາດຂອງວັດທະນະທຳ; ຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ. ວັດທະນະທຳແມ່ນພື້ນຖານທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງສັງຄົມ, ທັງແມ່ນເປົ້າໝາຍ, ທັງແມ່ນກຳລັງໜູນຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງປະເທດຊາດ. ວັດທະນະທຳຕ້ອງໄດ້ຖືທຽບເທົ່າກັບເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ສັງຄົມ:
“ລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳຕ້ອງຄົບຖ້ວນ, ທັນການ, ຄົບຊຸດ, ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້, ເປີດເຜີຍ, ຈະແຈ້ງ, ມີສະຖຽນລະພາບ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນຢ່າງແທ້ຈິງ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະດວກແກ່ການພັດທະນາວັດທະນະທຳ. ຈັດແບ່ງຂັ້ນ, ສິດອຳນາດ, ກຳນົດສິດອຳນາດ, ພັນທະຂອງອົງການປະຕິບັດຢ່າງຈະແຈ້ງ. ກຳນົດຄວາມຮັບຜິດຊອບກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຄຸ້ມຄອງສິດອຳນາດຢ່າງຈະແຈ້ງ. ວິວັດທະນາການສ້າງ, ປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍຕ້ອງລະມັດລະວັງ, ແນ່ນອນ, ຖືສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງປະຊາຊົນ, ຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດຂອງຊາດເປັນຈຸດສຸມ”.
ໃນກອງປະຊຸມວັດທະນະທຳທົ່ວປະເທດ ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກ (ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ພະຈິກ 2021), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ “ວັດທະນະທຳແມ່ນພື້ນຖານທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງສັງຄົມ, ທັງແມ່ນເປົ້າໝາຍ, ທັງແມ່ນກຳລັງແຮງພາຍໃນ, ແມ່ນກຳລັງໜູນສຳຄັນເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ”. ເພາະສະນັ້ນ, ການສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ ແລະ ສ້າງແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອພັດທະນາວັດທະນທຳ ແມ່ນບາດກ້າວຫັນຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພັດທະນາຂອງສະພາບການໃໝ່ເປັນລະອຽດຢ່າງແທດຈິງທີ່ສຸດ, ຕອບສະໜອງເປົ້າໝາຍພັດທະນາປະເທດຊາດຢ່າງຮອບດ້ານ, ສະເໝີພາບ ແລະ ຍືນຍົງ./.