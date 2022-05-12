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ຂ່າວສານ

ສ້າງລະບົບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດລ້າງຜານຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສົມບູນແບບ

ຜູ້ແທນໄດ້ຮັບຟັງການແນະນຳຂໍ້ກຳນົດສາກົນກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມດ້ານການຄ້າຍຸດທະສາດ ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດໃນມະຕິເລກທີ 1540 ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບການຕ້ານການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດລ້າງຜານ.
  ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ (ພາບ: tuoitre.vn)  

 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 – 12 ພຶດສະພາ, ອົງການປະຈຳການຂອງອົງການຈຸດສຸມແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດລ້າງຜານ ແລະ ໂຄງການຄວບຄຸມການສົ່ງອອກ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຊາຍແດນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ໄດ້ສົມທົບກັນຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ວິວັດການສ້າງລະບົບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດລ້າງຜານຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສົມບູນແບບ”. ກອງປະຊຸມສຳມະນາໄດ້ຈັດຂຶ້ນແບບເບິ່ງໜ້າສົມທົບກັບທາງໄກ.

ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ຜູ້ແທນໄດ້ຮັບຟັງການແນະນຳຂໍ້ກຳນົດສາກົນກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມດ້ານການຄ້າຍຸດທະສາດ ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດໃນມະຕິເລກທີ 1540 ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບການຕ້ານການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດລ້າງຜານ. ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ປຶກສາຫາລື, ສະເໜີຂັ້ນຕອນການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດລ້າງຜານຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສົມບູນແບບ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເກືອບທັງໝົດ ແລະ ມີເອກະສານດ້ານກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດລ້າງຜານຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສົມບູນແບບຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ອາເມລິກາ-ອາຊຽນ

ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ອາເມລິກາ-ອາຊຽນ

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ອາເມລິກາ-ອາຊຽນ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ ອາເມລິກາ ປັບປຸງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ. ບັນດາຫົວຂໍ້ທີ່ຈະປຶກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມປະກອບມີ: ການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19, ຄວາມປອດໄພດ້ານສຸຂະພາບຂອງໂລກ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
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