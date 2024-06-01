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ຂ່າວສານ

ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດເພື່ອເດັກນ້ອຍໄດ້ພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ເບິ່ງແຍງເດັກເວົ້າລວມ, ການສຶກສາເດັກເວົ້າສະເພາະໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ບັນດາເຍົາຊະຊົນ, ອະນຸຊົນຢູ່ສູນລ້ຽງດູເບິ່ງແຍງດູແລເດັກພິການຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ບັນດາເຍົາຊະຊົນ, ອະນຸຊົນຢູ່ສູນລ້ຽງດູ, ເບິ່ງແຍງດູແລເດັກພິການຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນເດັກສາກົນ 01 ມິຖຸນາ ແລະ ເດືອນແຫ່ງການກະທຳເພື່ອເດັກນ້ອຍ 2024 (ເດືອນ ມິຖຸນາ ປະຈຳປີ).

        ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ສະເໜີວ່າ:

        “ພວກເຮົາຕ້ອງມີຄວາມຕັດສິນໃຈເປັນຢ່າງສູງກວ່າ, ມານະພະຍາຍາມຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າ, ມີການກະທຳຢ່າງແທດຈິງກວ່າ, ສະຫງວຽນແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານເບິ່ງແຍງດູແລ, ສຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ແຕ່ລະຄອບຄົວຈົ່ງເປັນຊາຍຄາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອົບອຸນ ເພື່ອໃຫ້ພວກຫຼານໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ເບິ່ງແຍງດູແລ, ຮູ້ສຶກປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມຜາສຸກ. ທັງປະຊາຄົມ, ສັງຄົມ ຈົ່ງມີການກະທຳຢ່າງແທດຈິງ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງສູງສຸດ; ດ້ວຍນ້ຳໃຈໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມທີ່ສຸດ ແລະ ມີດວງໃຈແຫ່ງຄວາມຮັກແພງ”.

        ພິເສດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ເບິ່ງແຍງເດັກເວົ້າລວມ, ການສຶກສາເດັກເວົ້າສະເພາະໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; ຍູ້ແຮງການຜັນຂະຫຍາຍແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຄົນພິການ, ໃນນັ້ນມີນັກຮຽນເປັນຄົນພິການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປຸກ​ລະ​ດົມ​ການ​ສອບ​ເສັງ ແລະ ວາງ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ແຕ້ມ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ປ​ີ 2024

ປຸກ​ລະ​ດົມ​ການ​ສອບ​ເສັງ ແລະ ວາງ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ແຕ້ມ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ປ​ີ 2024

ບັນດາຜົນງານເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ປະດິດແຕ່ງນັບແຕ່ປີ 2020 ມາຮອດປະຈຸບັນ, ເວລາຮັບຜົນງານແມ່ນແຕ່ນີ້ຮອດວັນທີ 5 ສິງຫາ ປີ 2024.
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