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ຂ່າວສານ

ສ້າງຄວາມກົມກ່ຽວ, ສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງການວາງແຜນຜັງເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ

ປຶກສາຫາລືທີ່ກອງປະຊຸມ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີການວາງແຜນຜັງຕົວເມືອງຕ້ອງມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ, ເຄົາລົບກົດເກນການຕະຫຼາດ ແລະ ຫຼັກການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ:Hồ Long/quochoi.vn)

ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 32, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ເມສາ, ທີຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການວາງແຜນຜັງເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ.

ປຶກສາຫາລືທີ່ກອງປະຊຸມ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີການວາງແຜນຜັງຕົວເມືອງຕ້ອງມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ, ເຄົາລົບກົດເກນການຕະຫຼາດ ແລະ ຫຼັກການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; ຖືມະນຸດ ແລະ ຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດເປັນໃຈກາງ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຄວາມອະລິຍາທຳຕົວເມືອງແມ່ນພື້ນຖານພັດທະນາ; ຮັບປະກັນການກຳນົດທິດຕິດພັນລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ, ເໝາະສົມກັບພືດຕິກຳຕົວຈິງ ສົມທົບກັບການສ້າງກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເຂດຕົວເມືອງ; ຕິດພັນກັບຮູບແບບພັດທະນາຕົວເມືອງ, ສະແດງລັກສະນະຂອງຮູບແບບຕົວເມືອງໃໝ່ໃຫ້ໄດ້.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຕັກເຕືອນວ່າ: ຕ້ອງກວດກາຄືນເພື່ອແກ້ໄຂການພົວພັນລະຫວ່າງການຫັນເປັນຕົວເມືອງ ແລະ ການສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່; ລະຫວ່າງການຫັນເປັນຕົວເມືອງ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດຕົວເມືອງ; ວາງແຜນຜັງໃຫ້ແທດເໝາະກັບກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ; ມາດຖານແຜນຜັງຕົວເມືອງຕິດພັນກັບຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ໂຄງປະກອບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈີງ ຕ້ອນຮັບທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈີງ ຕ້ອນຮັບທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 22/4, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ໃຫ້ການທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ເນື່ອງໃນໂອກາດມາຫວຽດນາມ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສອະນາຄົດອາຊຽນ 2024
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