ຂ່າວສານ
ສ້າງຄວາມກົມກ່ຽວ, ສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງການວາງແຜນຜັງເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ
ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 32, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ເມສາ, ທີຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການວາງແຜນຜັງເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ.
ປຶກສາຫາລືທີ່ກອງປະຊຸມ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີການວາງແຜນຜັງຕົວເມືອງຕ້ອງມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ, ເຄົາລົບກົດເກນການຕະຫຼາດ ແລະ ຫຼັກການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; ຖືມະນຸດ ແລະ ຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດເປັນໃຈກາງ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຄວາມອະລິຍາທຳຕົວເມືອງແມ່ນພື້ນຖານພັດທະນາ; ຮັບປະກັນການກຳນົດທິດຕິດພັນລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ, ເໝາະສົມກັບພືດຕິກຳຕົວຈິງ ສົມທົບກັບການສ້າງກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເຂດຕົວເມືອງ; ຕິດພັນກັບຮູບແບບພັດທະນາຕົວເມືອງ, ສະແດງລັກສະນະຂອງຮູບແບບຕົວເມືອງໃໝ່ໃຫ້ໄດ້.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຕັກເຕືອນວ່າ: ຕ້ອງກວດກາຄືນເພື່ອແກ້ໄຂການພົວພັນລະຫວ່າງການຫັນເປັນຕົວເມືອງ ແລະ ການສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່; ລະຫວ່າງການຫັນເປັນຕົວເມືອງ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດຕົວເມືອງ; ວາງແຜນຜັງໃຫ້ແທດເໝາະກັບກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ; ມາດຖານແຜນຜັງຕົວເມືອງຕິດພັນກັບຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ໂຄງປະກອບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ…