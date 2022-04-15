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ຂ່າວສານ

ສ້າງການຜັນປ່ຽນໃໝ່, ມີລັກສະນະກະໂດດຂັ້ນໃນການພັດທະນາເຂດພູດອຍ ແລະ ເຂດທົ່ງພຽງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ເຂດພູດອຍ ແລະ ເຂດທົ່ງພຽງພາກເໜືອ ແມ່ນເຂດຍຸດທະສາດມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງທັງປະເທດ; ເປັນປະຕູເຂົ້າ-ອອກທາງທິດຕາເວັນຕົກ ແລະ ທາງທິດເໜືອຂອງ ຫວຽດນາມ.
  ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)  

 ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ເມສາ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດຊາບຊຶມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 11 ຂອງ ກົມການເມືອງ ກ່ຽວກັບທິດທາງການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເຂດພູດອຍ ແລະ ເຂດທົ່ງພຽງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045.

ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ເຂດພູດອຍ ແລະ ເຂດທົ່ງພຽງພາກເໜືອ ແມ່ນເຂດຍຸດທະສາດມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງທັງປະເທດ; ເປັນປະຕູເຂົ້າ-ອອກທາງທິດຕາເວັນຕົກ ແລະ ທາງທິດເໜືອຂອງ ຫວຽດນາມ. ເພື່ອປະຕິບັດມະຕິຂອງກົມການເມືອງໃນຄັ້ງນີ້ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການໜູນຊ່ວຍຈາກສູນກາງ, ການຮ່ວມມື, ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງເຂດພູດອຍ ແລະ ເຂດທົ່ງພຽງພາກເໜືອໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງກວ່າ; ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງເຂດໃຫ້ບັນລຸລະດັບສູງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍລວມຂອງທັງປະເທດ ບົນພື້ນຖານ ປ່ຽນແປງໃໝ່ຮູບແບບການເຕີບໂຕຕິດພັນກັບການຍູ້ແຮງການຫັນປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດເຂດເທື່ອລະກ້າວ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສີສັນບຸນປີໃໝ່ລາວທ່າມກາງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ

ສີສັນບຸນປີໃໝ່ລາວທ່າມກາງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ

ເມື່ອເດືອນເມສາວຽນມາ, ປະຊາຊົນລາວຢູ່ທຸກແຖບຖິ່ນໃນທົ່ວປະເທດ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ຫ້າງຫາກະກຽມຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ຢ່າງຄຶກຄື້ນມ່ວນຊື່ນດ້ວຍພິທີກຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ. ສຳລັບປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກປະເທດ, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ແຫ່ງຫົນໃດ, ເຂົາເຈົ້າກໍ່ລ້ວນແຕ່ອວ່າຍໜ້າເມືອຫາປະເທດຊາດຂອງຕົນ ໃນຊຸມວັນພິເສດນີ້. ສະເພາະພະນັກງານ, ນັກສຶກສາລາວ ທີ່ພວມຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຮ່ຳຮຽນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ເຖິງວ່າ ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ຄອບຄົວ, ຍາດຕິພີ່ນ້ອງກໍ່ຕາມ, ແຕ່ຍາມໃດເຂົາເຈົ້າກໍ່ໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍຢ່າງສຸດໃຈຈາກທາງໂຮງຮຽນ, ອຳນາດການປົກຄອງກໍ່ຄືປະຊາຊົນຫວຽດນາມ, ແລະ ພິເສດແມ່ນໄດ້ຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ຢ່າງເບີກບານມ່ວນຊືນ, ອົບອຸ່ນ ພ້ອມກັບຄູອາຈານ ແລະ ເພື່ອນນັກສຶກສາຫວຽດນາມ.
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