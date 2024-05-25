Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສ.ເກົາຫຼີ - ຈີນ - ຍີ່​ປຸ່ນ ປະ​ກາດ​ວັນ​ດຳ​ເນີນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ສາມ​ຝ່າຍ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີເຄືອຊຽນ ພ້ອມກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Fumio Kishida ຈະດຳເນີນກອງປະຊຸມສຸດຍອດສາມຝ່າຍ ໃນວັນທີ 27 ພຶດສະພາ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີເຄືອຊຽນ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Fumio Kishida (ພາບ: Kyodo)

ວັນທີ 23 ພຶດສະພາ, ຫ້ອງວ່າການປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ປະກາດວ່າ ບັນດາການນຳ ສ.ເກົາຫຼີ, ຈີນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະດຳເນີນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ສາມຝ່າຍ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ເຊີອູນ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 26 - 27 ພຶດສະພາ. ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທຳອິດ ລະຫວ່າງສາມປະເທດ ໃນ 4 ປີຜ່ານມາ, ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມຢູ່ ຈີນ ໃນປີ 2019.

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີເຄືອຊຽນ ພ້ອມກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Fumio Kishida ຈະດຳເນີນກອງປະຊຸມສຸດຍອດສາມຝ່າຍ ໃນວັນທີ 27 ພຶດສະພາ. ສ່ວນ ໃນວັນທີ 26 ພຶດສະພາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Yoon Suk Yeol ຈະມີການພົບປະສອງຝ່າຍກັບການນຳຈີນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ຫ້ອງວ່າການປະທານາທິບໍດີ.

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ສ.ເກົາຫຼີ - ຈີນ - ຍີ່ປຸ່ນ ຈະປຶກສາຫາລື 6 ຂົງເຂດຮ່ວມມືລວມມີ: ເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າ; ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; ບັນດາບັນຫາການແພດ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ; ການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ວິນາດສະກຳ; ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ພ້ອມທັງຍົກອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ບັນດາການນຳກໍ່ຄາດວ່າ ຈະແລກປ່ຽນຄຳເຫັນກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ, ກໍ່ຄືພົບປະກັບນັກທຸລະກິດ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສດຳເນີນທຸລະກິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ລັດ​ເຊຍ Vladimir Putin ເຊັນລັດ​ຖະ​ບັນ​ຍັດ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ ຢືດ​ຊັບ​ສິນ ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ລັດ​ເຊຍ Vladimir Putin ເຊັນລັດ​ຖະ​ບັນ​ຍັດ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ ຢືດ​ຊັບ​ສິນ ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ອາເມລິກາ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໄດ້ອາຍັດຊັບສິນທີ່ມີມູນຄ່າ 300 ຕື້ USD ຂອງ ທະນາຄານສູນກາງ ລັດເຊຍ ຄືສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄຳສັ່ງລົງໂທດ ເມື່ອ ລັດເຊຍ ເປີດບັ້ນຮົບການທະຫານພິເສດ ຢູ່ ຢູແກຼນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top