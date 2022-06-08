ຂ່າວສານ
ສ.ເກົາຫຼີມີຄວາມຫວັງຢາກສືບຕໍ່ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃນໄລຍະພັດທະນາໃໝ່ຂອງ ຫວຽດນາມ
ທີ່ການເຈລະຈາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນການຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ, ຕີລາຄາສູງການໜູນຊ່ວຍຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ໃນວິວັດການພັດທະນາຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ສ່ວນທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk – Yeol ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ສ.ເກົາຫຼີ ມີຄວາມຫວັງຢາກສືບຕໍ່ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃນໄລຍະພັດທະນາໃໝ່ຂອງ ຫວຽດນາມ, ແລະ ຖືຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນທີ່ສຸດໃນນະໂຍບາຍຂອງ ສ.ເກົາຫຼີທີ່ມີຕໍ່ພາກພື້ນ.
ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ສືບຕໍ່ພົບປະຂັ້ນສູງ ແລະ ການພົວພັນຜ່ານຊ່ອງທາງພັກ, ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເສົາຄ້ຳສຳຄັນ ຂອງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ…
ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນຫາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ທ່ານເລຂາການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຢຶດໝັ້ນແນວທາງການຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ, ຫັນເປັນຫຼາຍຮູບແບບ, ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນວິວັດການສ້າງສັນຕິພາບ, ສ້າງແຫຼມເກົາຫຼີປອດນິວເຄຼຍ, ສະໜັບສະໜູນຄວາມມານະພະຍາຍາມແນໃສ່ຮັກສາສັນຕິພາບຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ. ກ່ຽວກັບບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ຄວາມຈຳເປັນຂອງການຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື, ພັດທະນາ, ເຄົາລົບສິດເສລີໃນການເດີນເຮືອ, ການບິນ, ບັນດາສິດ, ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງບັນດາປະເທດທີ່ສອດຄ່ອງ ກັບກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນມີສົນທິສັນຍາ ສປຊກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982.