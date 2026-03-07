ຂ່າວສານ
ສົ່ງເສີມເປີດກວ້າງຮູບແບບຂອງສູນພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ປະດິດສ້າງ ຫວຽດນາມ
ວັນທີ 5 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບການນຳສູນພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ປະດິດສ້າງ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນກັບທະນາຄານ ແຫ່ງຊາດ ອົດສະຕາລີ (NAB Innovation Centre Vietnam).
ທ່ານ ຫງວຽນຈີຢຸງ ຕີລາຄາສູງບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງສູນໃນການພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນກັບຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ລະບົບນິເວດນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນຢູ່ ຫວຽດນາມ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາທະນາຄານ NAB ແລະ ສູນກຳນົດຫວຽດນາມແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ. ທ່ານ ສະເໜີ ທະນາຄານ ຄົ້ນຄ້ວາໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມການພັດທະນາ ສູນການເງິນສາກົນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ນະຄອນດ່ານັ້ງ; ສູນ NAB Innovation Centre Vietnam ເປີດກວ້າງເຄືອຂ່າຍບັນດາຫ້ອງການຕາງໜ້າຂອງສູນຢູ່ບັນດານະຄອນ, ສູນ Startup ໃຫຍ່ອື່ນໆ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ NAB Innovation Centre Vietnam ໄດ້ສະເໜີບັນດາມາດຕະການເພື່ອໃຫ້ NAB ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາເວທີປາໄສ, ການເຄື່ອນໄຫວພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳຂອງ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມຢ່າງຕັ້ງໜ້າກວ່າ.