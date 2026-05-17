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ຂ່າວສານ

ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຄ້າ, ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ສົ່ງ​ອອກ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ​ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ຜູ້​ແທນ 250 ທ່ານ​ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ການ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ອົງການຈັດ​ຕັ້ງການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຄ້າ, ສະ​ມາ​ຄົມ​ຂະ​ແໜງ​ການ ແລະ ປະ​ຊ​າ​ຄົມ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ.
  ກອງປະຊຸມ ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບສະໜອງ ແລະ ການພັດທະນາການຄ້າເຂດຊາຍແດນແບບຍືນຍົງ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ (ພາບ: ກະ​ຊວງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ ການ​ຄ້າ)  

ຕອນ​ບ່​າຍ​ວັນ​ທີ 15 ພຶດ​ສ​ະ​ພາ, ຢູ່​ແຂວງ ດົ່ງ​ທາບ ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຄ້າ, ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ສົ່ງ​ອອກ​ ເຂດ​ພາກ​ໃຕ້ ປີ 2026 ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້ “ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ລະ​ບົບ​ສະ​ໜອງ ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຄ້າ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ”. ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ​ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ຜູ້​ແທນ 250 ທ່ານ​ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ການ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ອົງການຈັດ​ຕັ້ງການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຄ້າ, ສະ​ມາ​ຄົມ​ຂະ​ແໜງ​ການ ແລະ ປະ​ຊ​າ​ຄົມ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ. ໃນ​ຊຸມ​ປີ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້, ວົງ​ເງິນ​ການ​ຄ້າ​ສອງ​ຝ່າຍ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ​ມີ​ການ​ເຕີ​ບ​ໂຕ​ໂດຍ​ໄວ ແລະ ຕໍ່​ເນື່ອງ. ທ່ານ ​ເລ​ຮ​ວ່າງ​ຕ່າຍ, ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຄ້າ, ກະ​ຊວງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ:

ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ ມີຫຼາຍ​ສັນ​ຍາ​ການ​ຄ້າ​ເສ​ລີ (FTA) ລວມ ​ກໍ່​ຄື​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ກຸ່ມ​ອາ​ຊຽນ ຫຼື​ສັນ​ຍາ FTA ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ​ສະ​ບັບ​ຕ່າງໆ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຫວັງ​ວ່າ ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຈະໝູນ​ໃຊ້​ບັນ​ດາ​ສັນ​ຍາ FTA ນີ້​ເພື່ອ​ສ້າງ​ທ່າ​ໄດ້​ປຽບ​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ - ການລົງ​ທຶນ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ຝ່າຍ. ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ຫັນ​ສິນ​ຄ້າ​ປະ​ເພດ​ຕ່າງໆ, ມາດ​ຖານດ້ານ​ເຕັກ​ນິກ​ບັນລຸມາດຕະຖານເພື່ອ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​​ແລກ​ປ່ຽນ​ຄ້າ​ຂາຍ​ລະ​ຫວ່າງວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ສອງ​ປະ​ເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ເພີ່ມ​ຄ່າໃຊ້​ຈ່າຍ​​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ທາງ​ການ​ບິນ​ຂຶ້ນ 50% ຂອງຄ່າ​ປີ້​ຍົນ

ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ເພີ່ມ​ຄ່າໃຊ້​ຈ່າຍ​​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ທາງ​ການ​ບິນ​ຂຶ້ນ 50% ຂອງຄ່າ​ປີ້​ຍົນ

ລະ​ດັບ​ຄ່າ​​ໃຊ້​ຈ່​າຍໄດ້​ກຳ​ນົດ​ໂດຍອີງ​ຕາມ​ຄ່າ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ການ​ບິນ​ສະ​ເລ່ຍ ໂດຍ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ສະ​ໜອງ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ຍົກ​ອອກ​ມາ.
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