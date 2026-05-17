ຂ່າວສານ
ສົ່ງເສີມການຄ້າ, ຊຸກຍູ້ການນຳເຂົ້າສົ່ງອອກ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ພຶດສະພາ, ຢູ່ແຂວງ ດົ່ງທາບ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມການຄ້າ, ຊຸກຍູ້ການນຳເຂົ້າສົ່ງອອກ ເຂດພາກໃຕ້ ປີ 2026 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບສະໜອງ ແລະ ການພັດທະນາການຄ້າເຂດຊາຍແດນແບບຍືນຍົງ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ”. ກອງປະຊຸມມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນ 250 ທ່ານເຊິ່ງແມ່ນການນຳບັນດາອົງການຄຸ້ມຄອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງການສົ່ງເສີມການຄ້າ, ສະມາຄົມຂະແໜງການ ແລະ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ມີການເຕີບໂຕໂດຍໄວ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ. ທ່ານ ເລຮວ່າງຕ່າຍ, ຮອງຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ມີຫຼາຍສັນຍາການຄ້າເສລີ (FTA) ລວມ ກໍ່ຄືແມ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມອາຊຽນ ຫຼືສັນຍາ FTA ຢູ່ພາກພື້ນສະບັບຕ່າງໆ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຈະໝູນໃຊ້ບັນດາສັນຍາ FTA ນີ້ເພື່ອສ້າງທ່າໄດ້ປຽບໃນການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ - ການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ. ພວກເຮົາຕ້ອງມຸ່ງໄປເຖິງການຫັນສິນຄ້າປະເພດຕ່າງໆ, ມາດຖານດ້ານເຕັກນິກບັນລຸມາດຕະຖານເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການແລກປ່ຽນຄ້າຂາຍລະຫວ່າງວິສາຫະກິດສອງປະເທດ.