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ຂ່າວສານ

ສົ່ງອັດຖິທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດຢູ່ ລາວ 28 ອັດຖິ ໄດ້ສົ່ງກັບເມືອປະເທດປົງອັດຖິ

ນີ້ແມ່ນສິ່ງພິສູດຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບນ້ຳໃຈອ້າຍນ້ອງ ລາວ - ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະເລືອດເນື້ອ, ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈຈະບໍ່ມີວັນຈືດຈາງໄດ້
  ພິ​ທີສົ່ງອັດຖິ (ພາບ:baovanhoa.vn)  

ໃນ​ອາ​ທິດ​ຜ່ານ​ມາ, ພະ​ແນກ​ກະ​ຈາຍ​ສຽງ​ບັນ​ດາ​ລາຍ​ການ​ພາກພາ​ສາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຫວຽດນາມ (VOV5) ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍ, ອີເມວ 415 ສະບັບ ແລະ ໂທລະສັບຫຼາຍສາຍ ຈາກທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ມາຈາກ 35 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ. ໃນນັ້ນ, ລາຍການພາກພາສາລາວ ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍ, ອີເມວ 23 ສະບັບຈາກທ່ານຜູ້ຟັງລາວ.

ເພື່ອ​ນ ບຸນ​ມີ ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ວຽງ​ຈັນ ໄດ້​ສົ່ງ​ອີ​ເມວ​ມາ​ຫາ​ລາຍ​ການ, ແບ່ງ​ປັນ​ວ່າ: “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ອ່ານ​ຂ່າວ​ໃນ​ສື່​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກຂອງ VOV5, ໃນ​ນັ້ນ, ​ມີ​ຂ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສົ່​ງ​ອັດ​ຖິ​ທະ​ຫານ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ ແລະ ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ ຫວຽດ​ນາມ ທີ່​ເສຍ​ສະ​ຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່ ລາວ 28 ອັດ​ຖິ ໄດ້​ສົ່ງ​ກັບ​ເມື​ອ​ປະ​ເທດປົງ​ອັດ​ຖິ​ (ເອົາອັດຖິເຂົ້າທາດ) ຢູ່​ສຸ​ສານ​ນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະ​ຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພ​ື່ອ​ຊາດ​ເສັ້ນ​ທາງ​ເລກ 9, ແຂວງ ກວາງ​ຈິ. ໃນ​ຕະ​ຫຼອດ​ໄລ​ຍະ​ຜ່ານ​ມາ, ມີ​​ອັດ​ຖິນັກ​ຮົບ​ທີ່​ເສຍ​ສະ​ຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດຢູ່​ ລາວ ​ຫຼາຍ​ອັດຖິ ໄດ້​ສົ່ງ​ກັບມາ​ບ້ານ​ເກີດ​ເມືອງນອນ. ນີ້​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ພິ​ສູດ​ຢ່າ​ງ​ຈະ​ແຈ້ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ນ້ຳ​ໃຈ​ອ້າຍ​ນ້ອງ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ ທີ່​ໄດ້​ເສຍ​ສະ​ຫຼະ​ເລືອດເນື້ອ, ໃຫ້​ການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຢ່າງ​ສຸດ​ຈິດ​ສຸດ​ໃຈ​ຈະບໍ່ມີວັນຈືດ​ຈາງ​ໄດ້”.

+ ເພື່ອນ​ ວົງ​ຄຳ, ຢູ່​ແຂວງ ອຸ​ດົມ​ໄຊ ໄດ້​ສົ່ງ​ອ​ີ​ເມວ​ມາ​ຫາ​ລາຍ​ການ, ແບ່ງ​ປັນ​ວ່າ: “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ກໍ່​ເລີ່ມລື້ງ​ກັບ​ໜ້າ​ເວັບສື່​ເອກ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ​ໃໝ່​ຂອງ VOV5 ແລ້ວ. ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ດັດ​ປັບ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ, ດ້ວຍ​ເນື້ອ​ໃນ​ທີ່​ສະແດງຢູ່​ໜ້າ​ເວັບ​ຫຼາຍກວ່າ. ນອກ​ຈາກລາຍການ​ຂ່າ​ວ/ບົດ​ພາກ​ພາ​ສາ ລາວ ແລ້ວ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ອ່ານ​ຂ່າວ/ບົດ​ພາກ​ພາ​ສາ ອັງ​ກິດ ຕື່ມ​ອີກ​”.

+ ເພື່ອນ ສຸ​ລິ​ວົງ, ຢູ່​ແຂວງ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ໄດ້​ສົ່ງ​ອີ​ເມວ​ມາ​ຫາ​ລາຍ​ການ, ດ້ວຍ​ເນື້ອ​ໃນ​ທີ່​ວ່າ​: “ໂດຍ​ແມ່ນ​ຜູ້​ຟັງ​ມາ​ແຕ່​ດົນ​ນານ​ຂອງ​ພວກ​ເພື່ອນ, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ເອກ​ອ້າງ​ທະ​ນົງ​ໃຈ​ເມື່ອ​ເຫັນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ຜ່ານ​ແຕ່​ລະ​ໄລ​ຍະ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ລາຍ​ການ​ກະ​ຈາຍ​ສຽງ​ຂອງ VOV. ດ້ວຍ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ສັງ​ຄົມ​ໃນ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ, ຫວັງ​ວ່າ VOV ຈະຍັງ​ຮັກ​ສາ​ບັນ​ດາ​ຄຸ​ນ​ຄ່າ​ອັນ​ດີ​ງາມ​ຄື​ໃນ​ຫຼາຍ​ປີ​ຜ່ານ​ມາ ແລະ ​ມີປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ເພື່ອ​ໄປ​ທັນ​ກັບ​ທ່າ​ອ່ຽງ​ຂອງ​ສັງ​ຄົມ”.

ທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ທີ່​ເຄົາ​ລົບ, ລາຍ​ການ​ພາກ​ພາ​ສາ ລາ​ວ ຂໍ​ຂອບ​ໃຈບັນ​ດາ​ທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ທີ່​ໄດ້​ໂທ​ລະ​ສັບ, ສົ່ງ​ຈົດ​ໝາຍ, ອີ​ເມວ​ມາ​ຫາ​ລາຍ​ການ​ໃນ​ຕະ​ຫຼອດ​ໄລ​ຍະ​ຜ່ານ​ມາ. ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້, ຫວັງ​ວ່າ ພວກ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳເຫັນ​ປະ​ກອບ, ການແບ່ງ​ປັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ເຕີ່ມ​ອີກ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ລາຍ​ການ​ນັບ​ມື້​ນັບ​ສົມ​ບູນກວ່າ.

  (ພາບ​ປະ​ກອບ: VGP)  

ຕໍ່​ຈາກນີ້, ລາຍ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ກັບ​ເພື່ອ​ນ ລາວ ຈະ​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ຈຳ​ນວນ​ໜຶ່ງ​ເຊິ່ງ​ທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ໄດ້​ຝາກ​ມາ​ລາຍ​ການ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ຜ່ານ​ມາ

ເພື່ອນ ເພັດ​ມະ​ລີ, ​ຢູ່​ແຂວງ ຫົວ​ພັນ, ໄດ້​ສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທາງ Facebook ມາ​ຫາ​ລາຍ​ການ ຢາກ​ຊອກ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ເຊິ່ງ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ ຫວຽດ​ນາມ ພວມ​ປະ​ຕິ​ບັດ. ມີຈຸດພົ້ນ​ເດັ່ນໃດແດ່​ໃນ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປ​ະ​ໂຫຍດ​ຫຍັງແດ່?

ເພື່ອນ ເພັດ​ມະ​ລີ​ ທີ່​ຮັກ​ແພງ, ຫວຽດ​ນາມ ພວມຢູ່​ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ຕົນ​​ຢ່າງ​ແຮງ, ດ້ວຍ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ກະ​ໂດດ​ຂັ້ນ​ຂອງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ໃນ​ທຸກ​ຂົງ​ເຂດ, ຈາກ​ການ​ຄ້າ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ, ການ​ເງິນ, ຕະ​ຫຼອດ​ຮອດ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ… ໄດ້​ ແລະ ພວມ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ຮູບ​ແບບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ, ນຳ​ມາ​ເຊິ່ງ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ຢ່າງ​ສູງກວ່າ ແລະ ​ສ້າງ​ການ​ປະ​ພຶດ​ຕົວຈິງທີ່​ດີກວ່າ​ໃຫ້​ແກ່ປະ​ຊາ​ຊົນ​ ຫວຽດ​ນາມ. ນີ້​ແມ່ນ​ບາດ​ກ້າວ​ສຳ​ຄັນ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້ ຫວຽດນາມ ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ, ກວ້າງ​ຂ​ວາງ​ເຂົ້າ​ໃນ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທົ່ວ​ໂລກ. ໃນ​ນັ້ນ, ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ໄດ້​ຊ່ວຍ​ໃຫ້ປະ​ຊາ​ຊົນ​ມີ​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ໃນ​ໂອກາດການເຂົ້າເຖິງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ, ບຳ​ລຸງ​ສ້າງ, ພູມ​ປັນ​ຍາ, ຜ່ານນັ້ນ ກໍຊ່ວຍ​ຮັດ​ແຄບໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ຜ່ານ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ດີ​ຈີ​ຕອນ, ເສດ​ຖະ​ກິດດີ​ຈີ​ຕອນ ແລະ ສັງ​ຄົມ​ດີ​ຈີ​ຕອນ. ສຳ​ລັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ດີຈີຕອນ, ກໍ​ຍ້ອ​ນ​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ດີຈີຕອນ ຈຶ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ປະ​ຊາ​ຊົ​ນ​ຫຼາຍກວ່າ, ສະ​ນັ້ນ ຈະຊ່ວຍ​ສະ​ໜອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ດີກວ່າ, ສົ່ງເສີມ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ໃຫ້​ແກ​່​ປະ​ຊາ​ຊົ​ນ​ໄດ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີກວ່າ. ກ່ຽວ​ກັບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ດີ​ຈີ​ຕອນ, ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສາ​ມາດ​ສຳ​ພັດ​ກັບ​ຕະ​ຫຼາດ​ທັງ​ໝົດ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ​ຕາມ​ແບບ​ວິ​ທີ​ທີ່ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອນ. ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ຍັງນຳມາເຊິ່ງໂອກາດທີ່ສະເໜີພາບໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົ​ນ​ສຳ​ພັດ​ກັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ, ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ດ້ານ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຫຼາຍ​ກວ່າ. ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າເຖິງ​ບັນ​ດາ​ຮູບ​ແບບ​ເບິ່ງ​ແຍງສົ່ງເສີມດ້ານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ຢ່າງ​ທັນ​ການ, ບັນ​ດາ​ຮູບ​ແບບ​ບັນ​ເທິງ​ທີ່​ເປັນ​ຫ​ຼາຍ​ຮູບ​ຫຼາຍ​ແບບ ແລະ ປອດ​ໄພ​ກວ່າ.

ເພື່ອນ ຄຳ​ປະ​ສົງ, ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ວຽງ​ຈັນ ໄດ້​ສົ່ງ​ອີ​ເມວ​ມາ​ຫາ​ລາຍ​ການ​ ໂດຍຢາກ​ຮູ້​ວ່າ ເສັ້ນ​ທາງ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງ ວິງ - ແທັງ​ຖ​ຸຍ ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຮອດ​ດ່າ​ນ​ຊາຍ​ແດນ ແທັງ​ຖຸຍ - ນ້ຳ​ອອນ (ລາວ) ຈະ​ເລີ່ມ​ລົງ​ມືກໍ່​ສ້າງ​ແລ້ວບໍ່, ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ກໍ່​ສ້າງ​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ເວ​ລາ​ໃດ?

ເພື່ອນ ຄຳ​ປ​ະ​ສົງ ທີ່​ຮັ​ກ​ແພງ, ໃນ​ເດືອນ ພຶດ​ສະ​ພາ ຜ່ານ​ມາ, ຢູ່​ແຂວງ ເງະ​ອານ, ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂວງ ເງະ​ອານ ໄດ້​ຈັດ​ພິ​ທີ​ເລີ່ມ​ລົງ​ມືກໍ່​ສ້າງ​ໂຄງ​ການ​ລົງ​ທຶນກໍ່​ສ້າງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງ ວິງ - ແທັງ​ຖຸຍ. ໂຄງ​ການ​ໂດຍ​ຄະ​ນະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໂຄງ​ການ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ເງະ​ອານ ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ລົງ​ທຶນ, ເສັ້ນ​ທາງ​ມີຄວາມ​ຍາວກ​ວ່າ 60 ກມ, ດ້ວຍຍອ​ດ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ​ປະ​ມານ 24.000 ຕື້ດົ່ງ (ກວ່າ 900 ລ້ານ USD). ເມື່ອກໍ່​ສ້າງ​ສຳ​ເລັດ, ເສັ້ນ​ທາງ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງ ວິງ - ແທັງ​ຖຸຍ ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ຫວັງ​ວ່າ ຈະ​ເປີດ​ເຂດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃຫ້​ແກ່ ເງະ​ອ​ານ, ຍົກ​ສູງ​ກຳ​ລັງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ, ຊຸກ​ຍູ້ logistics, ການ​ຄ້າ, ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແລະ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ແລ​ກ​ປ່ຽນ​ການ​ຄ້າ​ສາ​ກົນ​ກັບ ລາວ, ທິດຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່​ຽງ​ເໜືອ​ຂອງ ໄທ. ຄາດ​ວ່າ ເສັ້ນ​ທາງ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງ ວ​ິງ - ແທັງ​ຖຸຍ ຈະ​ກໍ່​ສ້າງ​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ປີ 2029. ເສັ້​ນ​ທາງນີ້​ແມ່​ນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງທີ່​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ - ວຽງ​ຈັນ (ລາວ).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ ຈະມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ ຈະມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ຈະມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສອະນາຄົດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 3 ແຕ່ວັນທີ 07 – 09 ມິຖຸນາ 2026.
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