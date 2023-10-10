ຂ່າວສານ
ສົງຄາມຢູ່ ກາຊາ: ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຮັບບາດເຈັບສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 8 ຕຸລາ, ອົງການສາທາລະນະສຸກ ອິດສະລາແອັນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນມີພົນລະເມືອງປະເທດນີ້ ຫຼາຍກ່ວາ 700 ຄົນ ຖືກເສຍຊີວິດ ແລະ ມີຜູ້ຮັບບາດເຈັບ 2.200 ຄົນ ໃນເຫດບຸກໂຈມຕີດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ ໂດຍບັນດາມືປືນຂອງຂະບວນການອິດສະລາມ Hamas ເລັ່ງໃສ່ເຂດພາກໃຕ້ປະເທດອິດສະລາແອັນ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ຕຸລາ.
ໃນຈຳນວນຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ມີຫຼາຍກໍລະນີເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ ແລະ ຈຳນວນຜູ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດອາດຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຍ້ອນຍັງມີຜູ້ຫາຍສາບສູນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ໃນຂະນະທີ່ ການປະທະກັນກັບບັນດາມືປືນແຊກຊືມຈາກເຂດ ກາຊາ ຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນ. ໃນຖະແຫຼງການທີ່ໄດ້ປະກາດໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 9 ຕຸລາ, ຜູ້ຕາງໜ້າກອງທັບ ອິດສະລາແອັນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນ ສົງຄາມກັບ Hamas ຈະແກ່ຍາວ ແລະ ໃນຊຸມວັນຈະມາເຖິງແມ່ນປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດ. ໃນຂະນະນັ້ນ ຢູ່ເຂດ ກາຊາ, ອົງການສາທາທາລະນະສຸກ ປາແລັດສະຕິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຮັບບາດເຈັບ ນັບສິບຄົນຕື່ມອີກ ໃນເຫດບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດຄັ້ງຫຼ້າສຸດທີ່ໄດ້ດຳເນີນນັບແຕ່ຕອນບ່າຍຮອດຕອນຄ່ຳວັນທີ 8 ຕຸລາ ຂອງກອງທັບອິດສະລາແອັນ ທີ່ແນໃສ່ເຂດດິນແດນນີ້.
ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງປະຕິກິລິຍາຂອງສາກົນ, ວັນທີ 8 ຕຸລາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ໄດ້ປະກາດຈະໜູນຊ່ວຍ ແກ່ອິດສະລາແອັນ ຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພື່ອຮັບມືກັບການບຸກໂຈມຕີທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຂອງ Hamas, ແຕ່ບໍ່ເຜີຍໃຫ້ຮູ້ຂໍ້ມູນລະອຽດ.