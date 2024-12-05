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ຂ່າວສານ

ສູ້​ຊົນ​ຮອດ​ປີ 2045, ແຂວງ​ແທັງ​ຮ​ວາ​ແມ່ນ​ແຂວງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ຮອບ​ດ້ານ ແລະ ແບບ​ຢ່າງ​ທີ່​ດີ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ແຂວງແທັງຮວາ ໄດ້ສະເໜີກັບທ່ານປະທານປະເທດ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ພິຈາລະນາປະກອບຄຳເຫັນເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານໜູນຊ່ວຍແຫຼ່ງເງິນທຶນໃຫ້ແກ່ບາງໂຄງການລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມຈຸດສຸມ
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: Lâm Khánh/TTXVN)

ໂດຍສືບຕໍ່ໂຄງການປະຕິບັດງານຢູ່ແຂວງ ແທັງຮວາ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ທັນວາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳຄະນະພັກແຂວງ ແທັງຮວາກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ທີ່ການເຮັດວຽກ, ແຂວງແທັງຮວາ ໄດ້ສະເໜີກັບທ່ານປະທານປະເທດ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ພິຈາລະນາປະກອບຄຳເຫັນເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານໜູນຊ່ວຍແຫຼ່ງເງິນທຶນໃຫ້ແກ່ບາງໂຄງການລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມຈຸດສຸມ, ເພີ່ມເຕີມນະໂຍບາຍດຶງດູດສຳລັບພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານຢູ່ເຂດພູສູງ, ເຂດມີເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ສະເໜີວ່າ:

ທາງແຂວງສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນກຳນົດເປັນຢ່າງດີ, ໃນນັ້ນຕ້ອງສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດການວາງແຜນຜັງແຂວງແທັງຮ່ວາໃນລໄຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດພັດທະນາແຂວງແທັງຮວາ. ໃນນັ້ນ, ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການສັບຊ້ອນ, ຈັດວາງສະຖານທີ່ພັດທະນາຕາມແລວເສດຖະກິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ກະ​ກຽມ​ບັນ​ດາ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ເພື່ອ​ເລີ່ມ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໂຮງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ນິວ​ເຄຼຍ ນິງ​ທ້ວນ​ຄືນ​ໃໝ່

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ກະ​ກຽມ​ບັນ​ດາ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ເພື່ອ​ເລີ່ມ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໂຮງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ນິວ​ເຄຼຍ ນິງ​ທ້ວນ​ຄືນ​ໃໝ່

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ທັນວາ, ຢູ່ແຂວງ ນິງທ້ວນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບ ຄະນະບໍລິຫານງານອົງຄະນະພັກແຂວງ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ ແລະ ວິວັດການຜັນຂະຫຍາຍແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ ນິງທ້ວນໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
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