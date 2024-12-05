ຂ່າວສານ
ສູ້ຊົນຮອດປີ 2045, ແຂວງແທັງຮວາແມ່ນແຂວງພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ແບບຢ່າງທີ່ດີໃນທົ່ວປະເທດ
ໂດຍສືບຕໍ່ໂຄງການປະຕິບັດງານຢູ່ແຂວງ ແທັງຮວາ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ທັນວາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳຄະນະພັກແຂວງ ແທັງຮວາກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ທີ່ການເຮັດວຽກ, ແຂວງແທັງຮວາ ໄດ້ສະເໜີກັບທ່ານປະທານປະເທດ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ພິຈາລະນາປະກອບຄຳເຫັນເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານໜູນຊ່ວຍແຫຼ່ງເງິນທຶນໃຫ້ແກ່ບາງໂຄງການລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມຈຸດສຸມ, ເພີ່ມເຕີມນະໂຍບາຍດຶງດູດສຳລັບພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານຢູ່ເຂດພູສູງ, ເຂດມີເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ສະເໜີວ່າ:
ທາງແຂວງສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນກຳນົດເປັນຢ່າງດີ, ໃນນັ້ນຕ້ອງສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດການວາງແຜນຜັງແຂວງແທັງຮ່ວາໃນລໄຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດພັດທະນາແຂວງແທັງຮວາ. ໃນນັ້ນ, ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການສັບຊ້ອນ, ຈັດວາງສະຖານທີ່ພັດທະນາຕາມແລວເສດຖະກິດ.