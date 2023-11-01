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ຂ່າວສານ

ສູ້​ຊົນ​ນຳ​ວົງ​ເງິນ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໃຫ້​ບັນ​ລຸ 200 ຕື້ USD

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຫະພັນການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ (VCCI), ສະຫະສະມາຄົມການຄ້າ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍ (Amcham) ແລະ ຫ້ອງການການຄ້າ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ສົມທົບກັນຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດການດຳເນີນທຸລະກິດ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ຄັ້ງທີ 6.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລືວກວາງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP)

ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລືວກວາງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ພາຍຫຼັງທີ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ສ້າງກອບຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ເມື່ອເດືອນກັນຍາ ທີ່ຜ່ານມາ, ກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ, ກາລະໂອກາດຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ, ໂດຍໄດ້ກຳນົດວ່າແມ່ນກຳລັງຕົ້າຕໍ, ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍ. ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາບັນາກາລະໂອກາດທີ່ດີກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນອັນດີງາມນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ສະເໜີວ່າ:     

“ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອຫັນບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມເປັນລະອຽດ. ວິສາຫະກິດ 2 ປະເທດ ຕ້ອງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ ຢ່າງແຮງ, ເພີ່ມທະວີການນຳເຂົ້າ - ສົ່ງອອກ ສຳລັບບັນດາປະເພດສິນຄ້າທີ່ຕົນມີທ່າແຮງ; ໜູນຊ່ວຍກັນເຂົ້າຮ່ວມລະບົບການສະໜອງໃໝ່ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າ. ສູ້ຊົນນຳວົງເງິນການຄ້າສອງສົ້ນໃຫ້ບັນລຸ 200 ຕື້ USD ໂດຍໄວ. ຕ້ອງນຳການລົງທຶນຂອງ ອາເມລິກາ ເຂົ້າກຸ່ມ 10 ນັກລົງທຶນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ ຫວຽດນາມ”.    

ໃນຄຼິບວິດີໂອ ທີ່ບັນທຶກບົດກ່າວຄຳເຫັນຝາກເຖິງກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາງ ລັດຖະມົນຕີການຄ້າ ອາເມລິກາ Gina Raimondo  ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ພວມມີກາລະໂອກາດຫຼາຍຢ່າງເພື່ອສ້າງສາຍພົວພັນດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາວ​ ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 6 ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຊຸດ​ທີ IX

ລາວ​ ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 6 ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຊຸດ​ທີ IX

ກອງປະຊຸມເທື່ອນີ້ ຈະຮັບຟັງບົດລາຍງານ ແລະ ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາບັນດາເນື້ອໃນສຳຄັນ, ຮັບຟັງ ແລະ ພິຈາລະນາບົດລາຍງານຕີລາຄາວຽກງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍກ່ຽວກັບຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ; ຮັບຟັງການອະພິປາຍຂອງບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານ ແລະ ບາງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕໍ່ການຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ.
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