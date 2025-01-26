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ຂ່າວສານ

ສູ້ຊົນໃຫ້ພື້ນຖານເສດຖະກິດບັນລຸເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕ GDP 8% ໃນປີ 2025

ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂໃນປີນີ້ຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ອັດຕາປະກອບຂອງເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນເຂົ້າ GDP ໃຫ້ບັນລຸປະມານ 55%.

ຕາມກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ໃນສະພາບການທີ່ຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ, ແຕ່ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025 ໄດ້ສືບທອດທ່າເຕີບໂຕສູງຂອງປີ 2024. ໃນນັ້ນ, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ ຕິດພັນກັບການຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸ້ມໄພເງິນເຟີ້, ຮັບປະກັນບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂໃນປີນີ້ຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ອັດຕາປະກອບຂອງເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນເຂົ້າ GDP ໃຫ້ບັນລຸປະມານ 55%. ທ່ານ ຫງວຽນດຶກເຕິມ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:

        “ໜຶ່ງໃນບັນດາກຳລັງໜູນການເຕີບໂຕໃໝ່ນັ້ນແມ່ນ ປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 57 ຂອງກົມການເມືອງທີ່ຫາກໍ່ປະກາດໃຊ້ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຊຸກຍູ້ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ. ແລະເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ລັດຖະບານໄດ້ປະກາດໃຊ້ດຳລັດເລກທີ 182 ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງກອງທຶນໜູນຊ່ວຍການລົງທຶນ, ໃນນັ້ນຊີ້ແຈ້ງວ່າ ບັນດາວິສາຫະກິດເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ພິເສດແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຂົງເຂດໃໝ່ຄື: ຊີບ, ເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ປັນຍາປະດິດ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະມີບັນດາກົນໄກໜູນຊ່ວຍເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດລົງທຶນເຂົ້າຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

WHO ຫລຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ, ດັດປັບການໃຫ້ບຸລິມະສິດພາຍຫລັງ ອາເມລິກາ ຖອນຕົວອອກ

WHO ຫລຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ, ດັດປັບການໃຫ້ບຸລິມະສິດພາຍຫລັງ ອາເມລິກາ ຖອນຕົວອອກ

ອາເມລິກາ ແມ່ນນັກອຸປະຖຳໃຫຍ່ສຸດຂອງ WHO ກວມເອົາປະມານ 18% ຍອດງົບປະມານຂອງອົງການນີ້. ງົບປະມານໃນສອງປີມໍ່ໆມານີ້ຂອງ WHO ໃຫ້ແກ່ໄລຍະ 2024-2025 ແມ່ນ 6,8 ຕື້ USD.
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