ຂ່າວສານ
ສູ້ຊົນໃຫ້ພື້ນຖານເສດຖະກິດບັນລຸເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕ GDP 8% ໃນປີ 2025
ຕາມກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ໃນສະພາບການທີ່ຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ, ແຕ່ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025 ໄດ້ສືບທອດທ່າເຕີບໂຕສູງຂອງປີ 2024. ໃນນັ້ນ, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ ຕິດພັນກັບການຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸ້ມໄພເງິນເຟີ້, ຮັບປະກັນບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂໃນປີນີ້ຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ອັດຕາປະກອບຂອງເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນເຂົ້າ GDP ໃຫ້ບັນລຸປະມານ 55%. ທ່ານ ຫງວຽນດຶກເຕິມ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ໜຶ່ງໃນບັນດາກຳລັງໜູນການເຕີບໂຕໃໝ່ນັ້ນແມ່ນ ປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 57 ຂອງກົມການເມືອງທີ່ຫາກໍ່ປະກາດໃຊ້ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຊຸກຍູ້ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ. ແລະເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ລັດຖະບານໄດ້ປະກາດໃຊ້ດຳລັດເລກທີ 182 ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງກອງທຶນໜູນຊ່ວຍການລົງທຶນ, ໃນນັ້ນຊີ້ແຈ້ງວ່າ ບັນດາວິສາຫະກິດເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ພິເສດແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຂົງເຂດໃໝ່ຄື: ຊີບ, ເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ປັນຍາປະດິດ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະມີບັນດາກົນໄກໜູນຊ່ວຍເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດລົງທຶນເຂົ້າຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.”