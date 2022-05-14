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ຂ່າວສານ

ສູ້ຊົນຮອດປີ 2030: ຍົກລະດັບການຈັດອັນດັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈລະດັບຊາດຂອງ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນລະດັບ ລົງທຶນ

ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ເປັນໜ້າສົນໃຈເຊິ່ງໄດ້ຍົກອອກມາທີ່ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ແຜນຮ່າງດັດປັບອັນດັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈລະດັບຊາດຮອດປີ 2030, ເຊິ່ງດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ພຶດສະພາ, ຢູ່ແຂວງ ກວາງນິງ.
   ທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)   

 ສູ້ຊົນຮອດປີ 2030 ຈະຍົກລະດັບການຈັດອັນດັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈລະດັບຊາດຂອງ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນລະດັບ “ລົງທຶນ”. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ເປັນໜ້າສົນໃຈເຊິ່ງໄດ້ຍົກອອກມາທີ່ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ແຜນຮ່າງດັດປັບອັນດັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈລະດັບຊາດຮອດປີ 2030, ເຊິ່ງດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ພຶດສະພາ, ຢູ່ແຂວງ ກວາງນິງ.

ເລື່ອງດັດປັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈລະດັບຊາດມີຄວາມໝາຍຕັ້ງໜ້າທີ່ສຸດ, ສ້າງການແຜ່ຂະຫຍາຍໃຫ້ທັງພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ດ້ານໜຶ່ງປະກອບສ່ວນຍົກສູງອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງຊາດ, ອີກດ້ານໜຶ່ງແມ່ນ ເພີ່ມຄວາມໄວ້ວາງໃຈສຳລັບນັກລົງທຶນສາກົນ, ລວມທັງນັກລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ໂດຍກົງ ແລະ ທາງອອມ. ວັນທີ 13 ມີນາ ຜ່ານມາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຂໍ້ຕົກລົງອະນຸມັດຜ່ານແຜນຮ່າງດັດປັບການຈັດອັນດັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈລະດັບຊາດຮອດປີ 2030. ແຜນຮ່າງໂດຍກະຊວງການເງິນ ຫວຽດນາມ ເປັນປະທານ, ສະເໜີເປົ້າໝາຍສູ້ຊົນຮອດປີ 2030 ຍົກລະດັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນລະດັບ ລົງທຶນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສື່ມວນຊົນສາກົນມີຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ພິທີເປີດ SEA Games 31

ສື່ມວນຊົນສາກົນມີຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ພິທີເປີດ SEA Games 31

ພິທີເປີດ SEA Games 31 ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ເພື່ອນມິດ ແລະ ສື່ມວນຊົນສາກົນ. ສຳນັກຂ່າວສານ AFP ຂອງຝລັ່ງ ໄດ້ລົງຂ່າວວ່າ: ປະເທດເຈົ້າພາບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງລາຍການສະແດງທີ່ໂດດເດັ່ນ ດ້ວຍ ແສງສີ, ການເຕັ້ນ ແລະ ດົນຕີຢູ່ພິທີເປີດ SEA Games 31.
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