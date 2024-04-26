ຂ່າວສານ
ສູນກາງພັກເຫັນດີ ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຂໍລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ສູນກາງພັກ ໄດ້ພິຈາລະນາອະນຸຍາດ ທ່ານ ເວືອງດິ່ງເຫວະ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສສ. ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ອາຍຸການ 2021 – 2026 ໄດ້ລາອອກຈາກບັນດາຕຳແໜ່ງ, ຢຸດຕິການປະຕິບັດງານ.
ຕາມບົດລາຍງານຂອງ ຄະນະກຳມະການກວດກາສູນກາງ ແລະ ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ທ່ານ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ລະເມີດຂໍ້ຫ້າມກ່ຽວກັບບັນດາກົດລະບຽບຂອງສະມາຊິກພັກ , ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີຂອງພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ. ໂດຍມີຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ, ທ່ານເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ຍື່ນໃບຂໍອະນຸຍາດລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງພວມປະຕິວັດ ແລະ ຢຸດຕິການປະຕິບັດງານ.
ອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດພວມປະກາດໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ ຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ພິຈາລະນາຕາມຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງ ທ່ານ ເວືອງດິ່ງເຫວະ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ໄດ້ເຫັນດີອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ພົ້ນຈາກບັນດາຕຳແໜຶ່ງຄື: ກຳມະການກົມການເມືອງ, ກຳມະການຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XIII, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສສ. ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ອາຍຸການ 2021 – 2026.