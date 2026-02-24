Báo Ảnh Việt Nam

ສຸມ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ​ໃຫ້​ແກ່​ວຽກ​ງານ​ເລືອ​ກ​ຕັ້ງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທຸກ​ຂັ້ນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບບັນດາກຳມາທິການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.
  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ   

ເມື່ອເຮັດວຽກກັບກຳມາທິການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີກຳມາທິການຕ້ອງສົມທົບກັບແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຍູ້ແຮງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຖັນແຖວພະນັກງານຢູ່ຂັ້ນຕາແສງ, ຂັ້ນແຂວງກ່ຽວກັບວຽກງານເລືອກຕັ້ງ ແລະ ວຽກງານບຸກຄະລາກອນໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຍູ້ແຮງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ໝູນໃຊ້ປັນຍາປະດິດເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ.

        “ກຳມາທິການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຫັນຈຸດສຸມໃນເດືອນ ມີນາ, ເມສາ ໄປສູ່ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ ເປັນຈຸດສຸມ. ເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້, ສະພາແຫ່ງຊາດສາມາດເລືອກເອົາສະມາຊິກຄົບ 500 ທ່ານ ໃນຈຳນວນຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ 864 ທ່ານ ຢູ່ 182 ເຂດເລືອກຕັ້ງ; ຊີ້ນຳສະພາປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ກໍຕ້ອງເລືອກເອົາສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນຕາແສງໃຫ້ຄົບຈຳນວນ”.

  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີເປີດຕົວປະມວນປຶ້ມກ່ຽວກັບກົດໝາຍ (ພາບ: VOV)  

ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດຕົວປະມວນປຶ້ມກ່ຽວກັບກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາຜ່ານກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ຢູ່ສຳນັກພິມຈຳໜ່າຍ ການເມືອງແຫ່ງຊາດ ຊື້ເທິດ, ຮ່າໂນ້ຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

