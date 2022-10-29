ຂ່າວສານ
ສຸມແຫຼ່ງກຳລັງພັດທະນາຜະລິດກະສິກຳ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກອງປະຊຸມວະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ສືບຕໍ່ ເຮັດວຽກມືທີ 2 ຂອງວາລະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປີ 2022, ຄາດຄະເນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2023.
ມີຫຼາຍຄຳເຫັນຕີລາຄາສູງຕໍ່ການເນັ້ນໜັກເຖິງເລື່ອງ ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຟື້ນຟູໄວກ່ວາການຄາດຄະເນ ຍ້ອນ ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ພະຍາດໂຄວິດ - 19. ສິ່ງທີ່ເປັນໜ້າສົນໃຈນັ້ນແມ່ນ ກະສິກຳແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງບົດບາດ ແມ່ນເສົາຄ້ຳສຳຄັນຂອງ ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຜະລິດຕະພັນກະເສດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງໃນຕະຫຼາດໂລກ. ປີ 2021, ວົງເງິນສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດບັນລຸມູນຄ່າກ່ວາ 48 ຕື້ USD. ທ່ານນາງ ເລທິແທງລາມ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ເຮົ້າຢາງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ລັດຖະບານຄວນມີນະໂຍບາຍລົງທຶນພິເສດໃຫ້ບັນດາແຂວງຜະລິດກະສິກຳ, ມີນະໂຍບາຍລົງທຶນຢ່າງທັນການເພື່ອສ້າງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງບັນດາແຂວງໃນເຂດ ແລະ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ. ລັດຖະບານກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການວາງແຜນກຳນົດກະສິກຳຢ່າງຄົບຊຸດ ດ້ວຍການວາງແຜນກຳນົດຂອງແຂວງ, ເຂດ. ສຸມແຫຼ່ງກຳລັງພັດທະນາຜະລິດກະສິກຳ, ສ້າງໂຄງປະກອບການຜະລິດກະສິກຳຕິດພັນກັບການຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນຕາມລະບົບມູນຄ່າ.
ບັນດາຜູ້ແທນກໍ່ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ ວິສາຫະ ກິດໃນການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາ.