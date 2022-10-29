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ຂ່າວສານ

ສຸມ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ

ມີຫຼາຍຄຳເຫັນຕີລາຄາສູງຕໍ່ການເນັ້ນໜັກເຖິງເລື່ອງ ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຟື້ນຟູໄວກ່ວາການຄາດຄະເນ ຍ້ອນ ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ພະຍາດໂຄວິດ - 19.
  ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ສືບຕໍ່ ເຮັດວຽກມືທີ 2 ຂອງວາລະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ (ພາບ: quochoi.vn)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກອງປະຊຸມວະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ສືບຕໍ່ ເຮັດວຽກມືທີ 2 ຂອງວາລະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປີ 2022, ຄາດຄະເນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2023.

ມີຫຼາຍຄຳເຫັນຕີລາຄາສູງຕໍ່ການເນັ້ນໜັກເຖິງເລື່ອງ ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຟື້ນຟູໄວກ່ວາການຄາດຄະເນ ຍ້ອນ ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ພະຍາດໂຄວິດ - 19. ສິ່ງທີ່ເປັນໜ້າສົນໃຈນັ້ນແມ່ນ ກະສິກຳແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງບົດບາດ ແມ່ນເສົາຄ້ຳສຳຄັນຂອງ ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຜະລິດຕະພັນກະເສດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງໃນຕະຫຼາດໂລກ. ປີ 2021, ວົງເງິນສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດບັນລຸມູນຄ່າກ່ວາ 48 ຕື້ USD. ທ່ານນາງ ເລທິແທງລາມ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ເຮົ້າຢາງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ລັດຖະບານຄວນມີນະໂຍບາຍລົງທຶນພິເສດໃຫ້ບັນດາແຂວງຜະລິດກະສິກຳ, ມີນະໂຍບາຍລົງທຶນຢ່າງທັນການເພື່ອສ້າງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງບັນດາແຂວງໃນເຂດ ແລະ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ. ລັດຖະບານກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການວາງແຜນກຳນົດກະສິກຳຢ່າງຄົບຊຸດ ດ້ວຍການວາງແຜນກຳນົດຂອງແຂວງ, ເຂດ. ສຸມແຫຼ່ງກຳລັງພັດທະນາຜະລິດກະສິກຳ, ສ້າງໂຄງປະກອບການຜະລິດກະສິກຳຕິດພັນກັບການຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນຕາມລະບົບມູນຄ່າ.

ບັນດາຜູ້ແທນກໍ່ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ ວິສາຫະ ກິດໃນການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາ.

̣(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດລະດັບຊາດດ້ວຍຫົວຂໍ້ ບົດບາດຂອງສື່ມວນຊົນ, ການພິມຈຳໜ່າຍໃນວຽກງານປົກປ້ອງພື້ນຖານແນວຄິດຂອງພັກ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດລະດັບຊາດດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ບົດບາດຂອງສື່ມວນຊົນ, ການພິມຈຳໜ່າຍໃນວຽກງານປົກປ້ອງພື້ນຖານແນວຄິດຂອງພັກ”

ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ມີຫຼາຍຄຳເຫັນຂອງຜູ້ແທນໄດ້ເຮັດແຈ້ງກ່ຽວກັບພື້ນຖານທິດສະດີ, ບົດບາດຂອງສື່ມວນຊົນ, ການພິມຈຳໜ່າຍ ເມື່ອທຽບໃສ່ບັນດາເຄື່ອງມືອື່ນຂອງລະບົບການເມືອງໃນການປົກປ້ອງພື້ນຖານແນວຄິດຂອງພັກ
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