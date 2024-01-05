ຂ່າວສານ
ສື່ເອເລັກໂຕນິກກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວ ຍ້ອງຍໍ ຂົວ ໂຮນ ໃນເມືອງ ຟູກວັກ
ສຳນັກຂ່າວສານ CNN, ຊ່ອງໂທລະພາບ Cheddar News ຂອງ ອາເມລິກາ ພ້ອມກັບບັນດາສື່ເອເລັກໂຕນິກກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວ, ຄື: Travel+Leisure, Travel Weekly, Travel Daily News… ມີບັນດາບົດຂຽນກ່ຽວກັບ ຂົວ ໂຮນ ຢູ່ນະຄອນ ຝູກວັກ, ແຂວງ ກຽນຢາງ.
ໃນຂ່າວພາກຄ່ຳທີ່ອອກອາກາດວັນທີ 29 ທັນວາ 2023 ຊ່ອງໂທລະພາບ Cheddar News ຂອງ ອາເມລິກາ ໄດ້ສະຫງວນເວລາ 1 ນາທີເພື່ອແນະນຳຂົວແຫ່ງໃໝ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ. ຊ່ອງໂທລະພາບ Cheddar News ໄດ້ເອີ້ນຂົວ ໂຮນ ແມ່ນ “ສະຖານທີ່ທີ່ດີເພື່ອມາຖ່າຍຮູບ”. ບັນນາທິການຂອງຊ່ອງໂທລະພາບນີ້ໄດ້ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ຈຸດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງຂົວແຫ່ງນີ້ ແລະ ຫວັງຢາກຈະມາແຫ່ງນີ້ເພື່ອຖ່າຍຮູບ, ຊົມຕາເວັນຕົກດິນ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 26 ທັນວາ, ໂທລະພາບ CNN ໄດ້ມີບົດຂຽນກ່ຽວກັບ ຂົວໂຮນ (Kiss Bridge) ຢູ່ຝູກວັກ, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຂົວແຫ່ງໃໝ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ ເພື່ອມອບການຈູບໃຫ້ກັນ”. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຂົວ ໂຮນ ແມ່ນສະຖານທີ່ check in ໃໝ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ບ່ອນທີ່ບັນດາຄູ່ບ່າວສາວແບ່ງປັນຈຸດເວລາທີ່ໂລແມນຕິກພາຍໃຕ້ຍາມສາຍັນ.
ສ່ວນບັນດາສື່ເອເລັກໂຕນິກກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວ ຄື: Travel+Leisure, Travel Weekly, Travel Daily News… ກໍ່ມີບົດຂຽນຍ້ອງຍໍຂົວແຫ່ງໃໝ່ຢູ່ ຝູກວັກ.