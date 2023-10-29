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ຂ່າວສານ

ສື່ເອກເລັກໂຕນິກການເງິນຂອງ ອາເມລິກາ ຕີລາຄາ ຫວຽດນາມ ພວມໃນທ່ວງທ່າກາຍເປັນຕະຫຼາດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນ

ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ສະພາບພູມສາດການເມືອງສະດວກ ແລະ ເລື່ອງທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ຫລຸດລະດັບດອກເບ້ຍໄວກ່ວາການຄາດຄະເນ ກໍ່ແມ່ນບັນດາປັດໄຈຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ, ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນຕະຫຼາດດີທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນ.
ພາບປະກອບ

ຫວຽດນາມ ມີລະດັບການເຕີບໂຕຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ (GDP) ສູງທີ່ກ່ວາໝູ່ຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໃນໜຶ່ງທົດສະວັດຜ່ານມາ. ນີ້ແມ່ນການຕີລາຄາໃນບົດຂຽນໄດ້ເອົາລົງໃນແວບໄຊ seekingalpha.com – ເຊິ່ງແມ່ນສື່ເອກເລັກໂຕນິກ ກ່ຽວກັບຂ່າວສະເພາະດ້ານການເງິນ.

ໃນບົດຂຽນລົງແວບໄຊ ໃນວັນທີ 25 ຕຸລາ, ມີສຳນັກຂ່າວຕັ້ງຢູ່ ນິວຢອກ (ປະເທດ ອາເມລິກາ) ນີ້ ໄດ້ຖືວ່າ: ດ້ວຍລະດັບການເຕີບໂຕ GDP 5,33% ໃນໄຕມາດ III ຂອງປີນີ້, ກຳລັງໜູນການເຕີບໂຕຂອງ ຫວຽດນາມ ຍັງເຂັັ້ມແຂງຍ້ອນບັນດາຄອບຄົວໄດ້ນຳໃຊ້ບ້ວງເງິນປະຢັດໃນໄລຍະເກີດໂລກລະບາດໂຄວິດ -19. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ສະພາບພູມສາດການເມືອງສະດວກ ແລະ ເລື່ອງທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ຫລຸດລະດັບດອກເບ້ຍໄວກ່ວາການຄາດຄະເນ ກໍ່ແມ່ນບັນດາປັດໄຈຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ, ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນຕະຫຼາດດີທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນ. ບົດຂຽນກໍ່ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ເຖິງວ່າການແລກປ່ຽນການຄ້າໄດ້ຫລຸດລົງ ແລະ ຄວາມກົດດັນເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ການເຕີບໂຕລາຍຮັບຕາມໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ບໍ່ຫລຸດລົງ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນແບບປະເອີບໃຈໃນຊຸມປີຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການປະທະກັນຢູ່ເຂດ ກາຊາ ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ

ການປະທະກັນຢູ່ເຂດ ກາຊາ ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ

ແຈ້ງການຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຕົວ ອິດສະຣາແອນ (IDF) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນດາການບຸກໂຈມຕີ ໄດ້ມ້າງເພທຳລາຍຫຼາຍເປົ້າໝາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບັນຊາການຂັ້ນສູງຂອງຂະບວນການອິດສະລາມ ຮາມາດ ຫຼາຍຄົນຖືກບາດເຈັບ
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