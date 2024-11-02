ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນ ລາວ ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ ຄຸນງາມຄວາມດີຂອງທະຫານອາສາສະໝັກ ຫວຽດນາມ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອທະຫານອາສາສະໝັກ ຫວຽດນາມ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ລາວ (30/10/1949 – 30/10/2024), ເວັບໄຊຂອງວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄດ້ເອົາລົງບົດຂຽນຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ ຄຸນງາມຄວາມດີຂອງທະຫານອາສາສະໝັກ ຫວຽດນາມ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ເຮັດໜ້າທີ່ສາກົນຢູ່ ລາວ.
ຫຼາຍທົດສະວັດໄດ້ຜ່ານພົ້ນໄປ, ແຕ່ພັກ, ລັດ ແລະ ປຊຊ ລາວ ບັນດາເຜົ່າ ຍາມໃດກໍ່ຈົດຈຳ, ມີຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຄຸນງາມຄວາມດີ, ການເສຍສະຫຼະອັນໃຫ່ຍຫຼວງຂອງກອງທັບ ແລະ ປຊຊ ຫຽດນາມ ຕໍ່ພາລະກິດການປະຕິວັດຂອງ ລາວ. ພັກ, ລັດ ແລະ ປຊຊ ລາວ ບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ຄຳໝັນສັນຍາ ໃນບໍ່ວ່າໄລຍະເວລາໃດ ແລະ ສະພາບການຄືແນວໃດ ກໍ່ຈະສືບຕໍ່ຮັກສາ ແລະ ສືບຕໍ່ພັດທະນານ້ຳໃຈມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫ່ຍ, ສາຍພົວພັນພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ ລາວ-ຫວຽດນາມ. ບົດຂຽນໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຄຸນງາມຄວາມດີ ຂອງທະຫານອາສາສະໝັກ ຫວຽດນາມ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ ປະເທດ ລາວ.