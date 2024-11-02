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ຂ່າວສານ

ສື່ມວນ​ຊົນ ​ລາວ​ ຍ້ອງ​ຍໍ​ສັນ​ລະ​ເສີນ ​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີຂອງ​ທະ​ຫານ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ ຫວຽດ​ນາມ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄດ້ເອົາລົງບົດຂຽນຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ ຄຸນງາມຄວາມດີຂອງທະຫານອາສາສະໝັກ ຫວຽດນາມ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ເຮັດໜ້າທີ່ສາກົນຢູ່ ລາວ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອທະຫານອາສາສະໝັກ ຫວຽດນາມ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ລາວ (30/10/1949 – 30/10/2024),  ເວັບໄຊຂອງວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄດ້ເອົາລົງບົດຂຽນຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ ຄຸນງາມຄວາມດີຂອງທະຫານອາສາສະໝັກ ຫວຽດນາມ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ເຮັດໜ້າທີ່ສາກົນຢູ່ ລາວ.

  ຫຼາຍທົດສະວັດໄດ້ຜ່ານພົ້ນໄປ, ແຕ່ພັກ, ລັດ ແລະ ປຊຊ ລາວ ບັນດາເຜົ່າ ຍາມໃດກໍ່ຈົດຈຳ, ມີຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຄຸນງາມຄວາມດີ, ການເສຍສະຫຼະອັນໃຫ່ຍຫຼວງຂອງກອງທັບ ແລະ ປຊຊ ຫຽດນາມ ຕໍ່ພາລະກິດການປະຕິວັດຂອງ ລາວ. ພັກ, ລັດ ແລະ ປຊຊ ລາວ ບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ຄຳໝັນສັນຍາ ໃນບໍ່ວ່າໄລຍະເວລາໃດ ແລະ ສະພາບການຄືແນວໃດ ກໍ່ຈະສືບຕໍ່ຮັກສາ ແລະ ສືບຕໍ່ພັດທະນານ້ຳໃຈມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫ່ຍ, ສາຍພົວພັນພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ ລາວ-ຫວຽດນາມ. ບົດຂຽນໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຄຸນງາມຄວາມດີ ຂອງທະຫານອາສາສະໝັກ ຫວຽດນາມ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ ປະເທດ ລາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ 3 ປະເທດຕາເວັນອອກກາງຢ່າງຈົບງາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ 3 ປະເທດຕາເວັນອອກກາງຢ່າງຈົບງາມ

ການຢ້ຽມຢາມມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ຢືນຢັນຈິນຕະນາການໃໝ່, ວິໄສທັດຍຸດທະສາດໃໝ່, ຄວາມຕັດສິນໃຈສູງຂອງການນຳ ຫວຽດນາມ ໃນເລື່ອງນຳການພົວພັນກັບ 3 ປະເທດຫຼັກແຫຼ່ງຂອງພາກພື້ນເຂດອ່າວກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະໃໝ່.
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