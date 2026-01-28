ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນ ລາວ: ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ປະກອບສ່ວນຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍ
ໃນເວັບໄຊຂອງໜັງສືພິມ ປະຊາຊົນ, ອົງການກະບອກສຽງຂອງສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແລະ ໜັງສືພິມເອເລັກໂຕນິກ ປະເທດລາວ, ວັນທີ 26 ມັງກອນ ໄດ້ລົງບັນດາບົດຂຽນຢັ້ງຢືນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງລາວ ແຕ່ວັນທີ 26 – 27 ມັງກອນ, ຊ່ວຍຮັດແໜ້ນ ແລະ ພັດທະນາສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ແລະ ຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ.
ບັນດາບົດຂຽນໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຄັ້ງນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ສະໄໝທີ XII ເມື່ອຕົ້ນເດືອນ ມັງກອນ ຜ່ານມາ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະທີ່ມີຊີວິດຊີວາຂອງສາຍພົວພັນແບບພິເສດ ລາວ - ຫວຽດນາມ. ສິ່ງພິເສດແມ່ນການຢ້ຽມຢາມໄດ້ດຳເນີນພາຍຫຼັງທີ່ສອງປະເທດລ້ວນແຕ່ຈັດຕັ້ງສຳເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງແຕ່ລະພັກ, ເພື່ອພ້ອມກັນສະຫຼຸບຕີລາຄາສາຍພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ປຶກສາຫາລື, ກຳນົດທິດຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.