ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນລາວ ລົງຂ່າວເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບການພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ
ໃນວັນທີ 6 ແລະ ວັນທີ 7 ມັງກອນ, ມີຫຼາຍອົງການສື່ມວນຊົນຂອງລາວຄື: ປະຊາຊົນ, ປະເທດລາວ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ, ລາວພັດທະນາ… ໄດ້ພ້ອມກັນລົງຂ່າວເປັນຈຳນວນຫຼາຍກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 46 ຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງປະເທດ ສປປ.ລາວ.
ບັນດາບົດຂຽນໄດ້ສຸມສ່ເຂົ້າຫົວຂໍ້ “ລາວ - ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເຮັດແໜ້ນການພົວພັນແບບພິເສດ”, ເຕື້ອງເຖິງບັນດາເນື້ອໃນສຳຄັນ ໂດຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ປຶກສາຫາລື ໃນການເຈລະຈາວັນທີ 6 ມັງກອນ.
ບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໄດ້ເຫັນສັກຂີພິຍານ ພິທີລົງນາມເອກະສານຮ່ວມມື 4 ສະບັບລວມມີ: ອະນຸສັນຍາຮ່ວມມື ປ້ອງກັນຊາຍແດນ ລະຫວ່າງກະຊວງປ້ອງກັນຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳກ່ຽວກັບແຜນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ຫ້ອງວ່າການທຳນຽບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ; ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າວເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງສອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ແຜນການຮ່ວມມືປີ 2024 ລະຫວ່າງກະຊວງສຶກສາທິການ - ບຳລຸງສ້າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ລາວ.