Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສື່ມວນ​ຊົນ​ລາວ ຢັ້ງ​ຢືນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ແບບ​ພິ​ເສດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ແມ່ນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມີ​ໜຶ່​ງ​ບໍ່​ມີ​ສອງ

ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ເຊັນ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ ຄົບ​ຮອບ 49 ປີ (18/07/1977 – 18/07/2026), ໜັງ​ສື​ພິມ ປະ​ເທດ​ລາວ ຂອງສຳ​ນັກ​ຂ່າວ​ສານ​ປະ​ເທດ​ລາວ ຫາ​ກໍ່​ລົງ​ບົດ​ຂຽນ​ໂດຍ​ຢັ້ງ​ຢືນ “ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ແບບ​ພິ​ເສດ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມີ​ໜຶ່ງ​ບໍ່​ມີ​ສອງ​ໃນ​ໂລກ”.
  ບົດ​ຂຽນ​ໄດ້​ເອົາ​ລົງ​ໃນ​ page ຂອງ​ໜັງ​ສື​ພິມ Pathetlao (ພາບ: VNA)  

ບ​ົດ​ຂຽນ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ໃນ​ຕະຫຼອດ​ໄລ​ຍະ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ການປະ​ຕິ​ວັດ, ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ ລາວ ແລະ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ພັດ​ທະ​ນາ​ຈາກສາຍ​ພົວ​ພັນ “ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ” ກາຍ​ເປັນ​ສາຍ​ພ​ົວ​ພັນ “ມິດ​ຕະ​ພັນ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່, ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ ແລະ ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ”, ແມ່ນ​ສັນ​ຍາ​ລັກ​ຂອງສາຍ​ພົວ​ພັນ “ມີ​ໜຶ່ງ​ບໍ່​ມີ​ສອງ, ບໍ່​ຄື​ປະ​ເທດ​ໃດ ແລະ ບໍ່​ມີ​ປະ​ເທດ​ໃດ​ຄື” ໃນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ສາ​ກົນ.

ໃນ​ຕະຫຼອດໄລ​ຍະ 50 ກວ່າ​ປີ​ນັບ​ແຕ່​ວັນ​ສະ​ຖາ​ປະ​ນາ​ປະ​ເທດ ສ​ປ​ປ. ລາວ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ລາວ ແລະ ຫວຽດ​ນາມ ຍາມ​ໃດ​ກໍ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ຮອບ​ດ້ານ ນັບ​ແຕ່​ຂົງ​ເຂດ​ການ​ເມືອງ, ເສດ​ຖະ​ກິດ ຕະຫຼອດ​ຮອດ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ - ສັງ​ຄົມ.

ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້, ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ລາວ ມາ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ສຶກ​ສາ​ຮ່ຳ​ຮຽນຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ດ້ວຍ​ຈຳ​ນວນ​ປະ​ມານ 14.000 – 16.000 ​ຄົນ. ສິ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເປັນ​ການ​ພິ​ສູດອັນ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ໃຫ້ແກ່​ລັກ​ສະ​ນະ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ມະ​ນຸດແບບ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ “ມິດ​ຕະ​ພາບ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່, ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ ແລະ ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ສອງ​ພັກ, ສອງ​ລັດ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສອງ​ປະ​ເທດ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ, ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ຍົກອອກ 4 ຂໍ້ສະເໜີແນໃສ່ປັບປຸງຄວາມສາມັກຄີ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ ອາຊຽນ

ຫວຽດນາມ ຍົກອອກ 4 ຂໍ້ສະເໜີແນໃສ່ປັບປຸງຄວາມສາມັກຄີ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ ອາຊຽນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ກໍລະກົດ, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 59 (AMM-59) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ສູນກອງປະຊຸມສາກົນ ຟີລິບປິນ. ທ່ານ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ, ຫົວໜ້າ SOM ASEAN ຫວຽດນາມ, ເປັນຫົວໜ້າຄະນະເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂ ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top