ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນລາວ ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ
ບົດຂຽນໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ແມ່ນສັນຍາລັກທີ່ມີຊີວິດຊີວາ, ສະແດງນ້ຳໃຈອັນດີງາມ, ເລິກເຊິ່ງໜຽວແໜ້ນຂອງການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ຜູກພັນຮັກໄຄ່, ບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ. ສອງປະເທດ ເນັ້ນໜັກ ສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນສອງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດຂອງສອງພັກ, ສອງລັດ.
ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ບັນດາໜັງສືພິມໃຫຍ່ຂອງລາວ ຄື ປະຊາຊົນ, ສຽງຂອງສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ; ເວັບໄຊ Vientiane Mai; ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ; ສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ລາວ… ກໍໄດ້ລົງຂ່າວ, ບົດເປັນຈຳນວນຫຼາຍກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງພັກ, ລັດ ລາວ.