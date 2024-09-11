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ຂ່າວສານ

ສື່ມວນ​ຊົນ​ລາວ ຍ້ອງ​ຍໍ​ສັນ​ລະ​ເສີນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ໜັງສືພິມ Pathet Lao ແລະ ໜັງສືພິມເອເລັກໂຕນິກ ຂອງສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ ສະບັບອອກວັນທີ 10 ກັນຍາ ມີບົດຂຽນ “ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອປະຫວັດສາດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບເຕີບໃຫຍ່ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ”.
ສື່ມວນຊົນລາວ ໃຫ້ຂ່າວ, ບົດເປັນຈຳນວນຫຼາຍກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ (ພາບ: TTXVN)

ບົດຂຽນໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ແມ່ນສັນຍາລັກທີ່ມີຊີວິດຊີວາ, ສະແດງນ້ຳໃຈອັນດີງາມ, ເລິກເຊິ່ງໜຽວແໜ້ນຂອງການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ຜູກພັນຮັກໄຄ່, ບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ. ສອງປະເທດ ເນັ້ນໜັກ ສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນສອງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດຂອງສອງພັກ, ສອງລັດ.

ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ບັນດາໜັງສືພິມໃຫຍ່ຂອງລາວ ຄື ປະຊາຊົນ, ສຽງຂອງສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ; ເວັບໄຊ Vientiane Mai; ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ; ສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ລາວ… ກໍໄດ້ລົງຂ່າວ, ບົດເປັນຈຳນວນຫຼາຍກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ  ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງພັກ, ລັດ ລາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີສະຫະພັນ ລັດເຊຍ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີສະຫະພັນ ລັດເຊຍ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ສະເໜີໃຫ້ 2 ອົງການນິຕິບັນຍັດຂອງ 2 ປະເທດສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລັດຖະສະພາ
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