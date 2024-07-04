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ຂ່າວສານ

ສື່ມວນ​ຊົນ​ຈີນ: ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຫວຽດ​ນາມ ຟື້ນ​ຟູ ​ໄວ​ກ່າວ​ຄວາມ​​ຕັ້ງ​ຫວັງ

ໃນບົດຂຽນກ່ຽວກັບເສດຖະກິດຫວຽດນາມ ສະບັບໜຶ່ງຂອງສື່ມວນຊົນຈີນ ອອກໃນວັນທີ 1 ກໍລະກົດ ໄດ້ຕີລາຄາຕົວເລກເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ຫາກໍ່ປະກາດແມ່ນໝາກຜົນທີ່ດີໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຟື້ນຟູໄວກ່ວາຄວາມຕັ້ງຫວັງ.
  ພາບປະກອບ (ແຫຼ່ງ: TTXVN)  

ບົດຂຽນໄດ້ເອົາລົງໃນເວັບໄຊ Yicai, ເຊິ່ງແມ່ນເວັບໄຊຂ່າວຄາວດ້ານການເງິນ, ການດຳເນີນທຸລະກິດແຖວໜ້າຂອງຈີນ ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ຊຽງໄຮ້. ບົດຂຽນໄດ້ຂຽນວ່າ: ຕາມຕົວເລກຫຼ້າສຸດໂດຍກົມໃຫຍ່ສະຖິຕິຫວຽດນາມ ປະກາດ, ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024, ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ (GDP) ຂອງ ຫວຽດນາມເພີ່ມຂຶ້ນ 6,42%, ອັດຕາການເຕີບໂຕໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີກ່ວາ ແລະ ກໍ່ແມ່ນໝາກຜົນທີ່ດີເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຕົວເລກໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້. ທ່າອຽງຟື້ນຟູຂອງເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຍັງລື່ນກາຍຫຼາຍເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ. ດ້ວຍລະດັບການເຕີບໂຕ 6,42% ໃນ6ເດືອນຕົ້ນປີ, ບົດຂຽນໄດ້ຕີລາຄາ “ໃນໄລຍະຫຼັງພະຍາດໂຄວິດ - 19 ປີ 2020 – 2024, ຕົວເລກພຽງແຕ່ຕ່ຳກ່ວາ 6,58% ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນ ປີ 2022, ຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 2”.

ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວຂອງ Yicai, ທ່ານ ເຈົ້າຊື້ຊິນ ຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄ້ວາອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຂອງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາສາກົນ ຊຽງໄຮ້ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ພື້ນຖານເສດຖະກິດຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີລັກສະນະໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນແລະກັນສູງ. ປັດຈຸບັນ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີສູງສືບຕໍ່ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ສ້າງເປັນພື້ນທີ່ທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ກ່ວາໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຍີ່​ປຸ່ນ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຍີ່​ປຸ່ນ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ກໍລະກົດ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Ito Naoki ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ.
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