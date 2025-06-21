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ຂ່າວສານ

ສື່ມວນ​ຊົນ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເລົາ​ເລື່ອງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ ຫວຽດ​ນາມ​ພວມ​ປ່ຽນແປງ​​ ຢ່າງ​ແຮງ

100 ປີຜ່ານມາ, ສື່ມວນຊົນປະຕິວັດໄດ້ກາຍເປັນເຫຼົ່າຮົບທີ່ຫຼັກແຫຼ່ງໃນສະໜາມຮົບແນວຄິດ - ວັດທະນະທຳ, ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບພາລະກິດແຫ່ງການປະຕິວັດຜ່ານທຸກເສັ້ນທາງປະຫວັດສາດຂອງຊາດ.
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ນາງເລທິທູຮັ່ງ (ພາບ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ)

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100 ປີແຫ່ງວັນສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ໂດຍຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ນາງເລທິທູຮັ່ງ ເນັ້ນໜັກວ່າ 100 ປີຜ່ານມາ, ສື່ມວນຊົນປະຕິວັດໄດ້ກາຍເປັນເຫຼົ່າຮົບທີ່ຫຼັກແຫຼ່ງໃນສະໜາມຮົບແນວຄິດ - ວັດທະນະທຳ, ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບພາລະກິດແຫ່ງການປະຕິວັດຜ່ານທຸກເສັ້ນທາງປະຫວັດສາດຂອງຊາດ. ໃນກະແສນັ້ນ, ສື່ມວນຊົນການຕ່າງປະເທດແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ສາສາດຕັດແຍກອອກຈາກວຽກງານການຕ່າງປະເທດ, ນຳຫວຽດນາມ ອອກສູ່ໂລກ ແລະ ນຳໂລກຫຍັບໃກ້ເຂົ້າກັບ ຫວຽດນາມ.

ສື່ມວນຊົນການຕ່າງປະເທດ ຍາມໃດກໍ່ສວມບົດບາດນຳໜ້າໃນການແຜ່ກະຈາຍສຽງເວົ້າຂອງຄວາມເປັນທຳ, ຢັ້ງຢືນຫຼັກໝັ້ນຢ່າງຢຶດໝັ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດທີ່ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ປະຊາຄົມສາກົນ. ບັນດາຜົນງານຫວ່າງແລ້ວນີ້ ຄືການໂຄສະນາບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນປີດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານອາຊຽນ 2020, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາເມລິກາ - ສປປ.ເກົາຫຼີຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກອງປະຊຸມ COP 26… ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຸນວຸດທີ, ພູມປັນຍາ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຖັນແຖວສື່ມວນຊົນການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງພິສູດຢ່າງມີຊີວິດຊີວາໃຫ້ແກ່ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກ ຂອງສື່ມວນຊົນການຕ່າງປະເທດ ໃນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມຫາງສຽງສະດວກ, ປະກອບສ່ວນຍົກຖານະຕຳແໜ່ງ ແລະ ອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງປະເທດ ບົນເວທີສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອັດ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

ອັດ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

ທ່ານປະທານສະມາຄົມນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ ເລກວັກມິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳສະມາຄົມສື່ມວນຊົນທົ່ວປະເທດ 2025 ຢັ້ງຢືນວ່າເວທີປາໄສສື່ມວນຊົນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 2 ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ກາຍເປັນຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100 ປີແຫ່ງວັນສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ.
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