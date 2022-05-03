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ຂ່າວສານ

ສື່ມວນຊົນ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ລົງຫຼາຍຂ່າວ/ບົດກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Kishida Fumio

ວັນທີ 01 ພຶດສະພາ, ບັນດາພາຫະນະສື່ມວນຊົນຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ລົງຫຼາຍຂ່າວ/ບົດ ກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Kishida Fumio.

ວັນທີ 01 ພຶດສະພາ, ບັນດາພາຫະນະສື່ມວນຊົນຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ລົງຫຼາຍຂ່າວ/ບົດ ກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Kishida Fumio.

   

ຫວຽດນາມ ແມ່ນ “ຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນ” ໃນການຫັນວິໄສທັດມຸ່ງໄປສູ່ພາກພື້ນ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ເສລີ ແລະ ເປີດກວ້າງຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ

ສຳນັກຂ່າວສານ Kyodo ໄດ້ທົບທວນຄືນບັນດາເນື້ອໃນຂອງການປຶກສາຫາລືສຳຄັນລະຫວ່າງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Kishida Fumio; ພ້ອມທັງຄັດສະເໜີຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Kishida Fumio ກ່າວຄຳເຫັນພາຍຫຼັງການເຈລະຈາ, ໂດຍຢືນຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ “ຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນ” ໃນການຫັນວິໄສທັດມຸ່ງໄປສູ່ພາກພື້ນ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ເສລີ ແລະ ເປີດກວ້າງຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ.

        ໃນຂະນະນັ້ນ, ຊ່ອງໂທລະພາບ NHK ກໍ່ລົງຫຼາຍຂ່າວ/ບົດກ່ຽວກັບເນື້ອໃນເຊິ່ງການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ເຫັນດີໃນການເຈລະຈາຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ Kishida Fumio ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ Kishida Fumio ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Kishida Fumio ດຳເນີນໄປໃນສະພາບການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດພວມຢູ່ໃນໄລຍະອັນດີງາມທີ່ສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປະຈຸບັນ.
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