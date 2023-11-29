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ຂ່າວສານ

ສື່ມວນຊົນ ຍີ່ປຸ່ນ: ການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນຂອງພາກພື້ນ

ຖະແຫຼງການຍົກລະດັບການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸຸ່ນໃນວັນທີ 27 ພະຈິກ ນັ້ນ, ໝາຍຄວາມວ່າ ຍີ່ປຸ່ນ ຍາດໄດ້ທີ່ຕັ້ງເປັນຄູ່ຮ່ວມມືແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ.
ໜັງສືພິມ Japan Today (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 27 ແລະ 28 ພະຈິກ, ສື່ມວນຊົນ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມ ຍີ່ປຸ່ນ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ, ໃນນັ້ນໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງເລື່ອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Fumio Kishida ເຫັນດີຍົກລະດັບການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນຢູ່ ອາຊີ ແລະ ໃນໂລກ.

 ວັນທີ 27 ພະຈິກ, ເວັບໄຊທາງການຂອງລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ລົງຂ່າວກ່ຽວກັບການເຈລະຈາລະຫວ່າງການນຳ 2 ທ່ານຢູ່ຫ້ອງວ່າການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຍີ່ປຸ່ນ, ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ເສດຖະກິດ”, ຂ່າວເຫດການໃນວັນທີ 28 ພະຈິກ ຂອງໜັງສືພິມ Japan Today ແມ່ນການໂອ້ລົມເຈລະຈາລະຫວ່າງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Fumio Kishida ກັບທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ. ໜັງສືພິມນີ້ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ຖະແຫຼງການຍົກລະດັບການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸຸ່ນໃນວັນທີ 27 ພະຈິກ ນັ້ນ, ໝາຍຄວາມວ່າ ຍີ່ປຸ່ນ ຍາດໄດ້ທີ່ຕັ້ງເປັນຄູ່ຮ່ວມມືແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ.

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍຸ NHK ແລະ TBS ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວກ່ຽວກັບການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ກັບທ່ານອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກປະຊາທິປະໄຕເສລີກຳອຳນາດ Nikai Toshihiro, ທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Yoshihide Suga ພ້ອມກັບບັນດາສະມາຊິກສຳພັນທະມິດ ລັດຖະສະພາມິດຕະພາບ ຍີ່ປຸ່ນ - ຫວຽດນາມ ເພື່ອ “ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ພະຈິກນີ້ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ (1973-2023) . ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ພັນລະຍາ, ເຈົ້າຈັກກະພັດ ຍີ່ປຸ່ນ Akishino ແລະ ເຈົ້າຍິງ, ປະທານສະພາຕ່ຳ ຍີ່ປຸ່ນ Nukaga Fukushiro, ພ້ອມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ອີກຫຼາຍທ່ານ.
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