Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສື່ມວນຊົນ ກຳປູເຈຍ ໃຫ້ຂ່າວເປັນຈຳນວນຫຼາຍຕໍ່ໜ້າການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ

ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສືບຕໍ່ປັບປຸງການພົວພັນອັນອົບອຸ່ນລະຫວ່າງ ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາລວມ ເພື່ອເພີ່ມທະວີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດເລິກເຊິ່ງກວ່າ
  ໜັງສືພິມ “Koh Santepheap” ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວກ່ອນການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ (ພາບ: TTXVN)  

ກ່ອນເວລາການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດປະເທດລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ຂອງທ່ານ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໃນວັນທີ 06 ກຸມພາ, ໃນຊຸມມື້ຜ່ານມາ, ມີຫຼາຍອົງການສື່ມວນຊົນຂອງ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ລົງຂ່າວ/ບົດເປັນຈຳນວນຫຼາຍກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມທີ່ຈະມາເຖິງຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ.

        ສຳນັກຂ່າວສານ ກຳປູເຈຍ (AKP) ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສືບຕໍ່ປັບປຸງການພົວພັນອັນອົບອຸ່ນລະຫວ່າງ ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາລວມ ເພື່ອເພີ່ມທະວີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດເລິກເຊິ່ງກວ່າ ຕາມທິດນຳ “ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ດີງາມ, ມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ຍືນຍົງຍາວນານ ເພື່ອການພັດທະນາຢ່າງວັດທະນາຖາວອນ” ຂອງ 2 ປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ.

        ໜັງສືພິມ “Koh Santepheap” ໄດ້ໃສ່ໃຈວ່າ ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວພວມແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ ດ້ວຍລະດັບເຕີບໂຕເປັນປົກກະຕິ. ວົງເງິນການຄ້າ 2 ສົ້ນບັນລຸ 11,33 ຕື້ USD ໃນປີ 2025. ແລະ 2 ຝ່າຍສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸວົງເງິນການຄ້າ 2 ຝ່າຍເປັນ 20 ຕື້ USD ໂດຍໄວ.

        ໃນຂະນະນັ້ນ, ໜັງສືພິມ “Kampuchea Thmey Daily” ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈດ້ານການເມືອງເປັນຢ່າງສູງຂອງການນຳ 2 ພັກ, 2 ລັດໃນເລື່ອງ ນຳການພົວພັນໃຫ້ພັດທະນາຕາມທິດນັບມື້ນັບແທ້ຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື

ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນຕໍ່ການພັດທະນາຢ່າງແຮງຂອງສາຍພົວພັນ ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃນທຸກຂົງເຂດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top