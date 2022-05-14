ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນສາກົນມີຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ພິທີເປີດ SEA Games 31
ໜັງສືພິມ Jarkatar Post ຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ ໃຫ້ຂ່າວທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ: “ພິທີເປີດ SEA Games 31 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສີສັນ ຫວຽດນາມ”. ໜັງສືພິມ The Star ຂອງ ມາເລເຊຍ ຂຽນວ່າ: “ພິທີເປີດ SEA Games 31 ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງ ຄວາມສາມັກຄີຂອງບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ເສັ້ນທາງພ້ອມກັນພັດທະນາໃນເວລາຜ່ານມາ”. ໜັງສືພິມ The Strait Times ຂອງ ສິງກະໂປ ໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມມານະພະຍາຍາມຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ເມື່ອນີ້ແມ່ນງານມະຫາກຳກິລາ SEA Games ຄັ້ງທຳອິດທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນພາຍຫຼັງເກີດລະບາດໂຄວິດ - 19.
ສ່ວນໜັງສືພິມ Sian Sport ຂອງ ໄທຂຽນວ່າ: ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປີດສາກ SEA Games ໄດ້ຢ່າງປະທັບໃຈທີ່ສຸດ. ປະເທດເຈົ້າພາບ ຫວຽດນາມ ກໍ່ລະດົມນັກສິລະປິນ ປະມານ 1000 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມການສະແດງໃນພິທີເປີດ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວັດທະນະທຳ ແລະ ມູນເຊື້ອຂອງປະເທດຊາດ.