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ຂ່າວສານ

ສື່ມວນຊົນສາກົນປະທັບໃຈເມື່ອທິມບານເຕະຊາຍ U23 ຫວຽດນາມ ສາມາດຄອງແຊັມ ຊີເກມ 31 ຢ່າງສຳເລັດຜົນ

ESPN ຖືວ່າ ໄຊຊະນະນີ້, ອີກຄັ້ງໜຶ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນທິມທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
  ທິມບານເຕະຊາຍ U23 ຫວຽດນາມ ຮ້ອງເພງຊາດ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຫຼຽນຄຳ (ພາບ: TTXVN)  

 ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ, ເວັບໄຊ ESPN ຂອງ ອາເມລິກາ ໄດ້ລົງບົດຂຽນພາຍຫຼັງໄຊຊະນະຂອງທິມບານເຕະຊາຍ U23  ຫວຽດນາມ ຕໍ່ທິມບານເຕະ ໄທ ດ້ວຍ 1 – 0 ໃນຮອບຊີງຊະນະເລີດຢູ່ ຊີເກມ 31 ໃນທັນທີ. ບົດຂຽນດັ່ງກ່າວມີຫົວຂໍ້ “ຫວຽດນາມ ຮັກສາຫຼຽນຄຳໄດ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນຕໍ່ທິມບານເຕະ ໄທ”, ESPN ຖືວ່າ ໄຊຊະນະນີ້, ອີກຄັ້ງໜຶ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນທິມທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ບົດຂຽນດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ທົບທວນຄືນຜົນງານຕ່າງໆ ເຊິ່ງນັກກິລາຂອງຄູຝຶກ Park Hang – seo ບັນລຸໄດ້ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ.

ສຳນັກຂ່າວສານ AFP (ຝລັ່ງ) ກໍໄດ້ໃຫ້ຂ່າວກ່ຽວກັບບັນຍາກາດທີ່ຟົດຟື້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ນະຄອນອື່ນໆ ພາຍຫຼັງທິມບານເຕະ ຫວຽດນາມ ເອົາຊະນະ ຕໍ່ທິມບານເຕະ ໄທ.

ສ່ວນໜັງສືພິມ Chosun ຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ຂຽນວ່າ ທິມບານເຕະ U23 ຫວຽດນາມ ຄອງແຊັມ ຊີເກມ 31 ແມ່ນເໝາະສົມທີ່ສຸດ, ຂະນະທີ່ສາມາດຮັກສາປະຕູໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງໃນຕະຫຼອດງານແຂ່ງຂັນ. ໜັງສືພິມ MK ມີບົດຂຽນວ່າ “ຍຸດທະສາດ ຂອງຄູຝຶກ Park Hang – seo ໄດ້ປະກົດຄືນໃໝ່. ເປັນຄັ້ງທີ 2 ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ ຫວຽດນາມ ຄອງແຊັມ ໃນກິລາບານເຕະຊາຍໃນຊີເກມ”. ສຳນັກຂ່າວສານ Yonhap ກໍມີບົດຂຽນຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຄູຝຶກ Park Hang – Seo ທີ່ຊ່ວຍທິມບານເຕະ U23 ຫວຽດນາມ ຮັກສາຫຼຽນຄຳໃນຊີເກມ 31 ຢ່າງສຳເລັດຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - WEF

ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - WEF

ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ເລມິງຄ໊າຍ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) ຄັ້ງທີ 52 ຢູ່ Davos (ສະວິດ) ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Alok Sharma ລັດຖະມົນຕີ, ປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 26 ຂອງບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາແມ່ຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ (COP26); ທ່ານ Borge Brende ປະທານ WEF; ທ່ານ Henrik Anderson ປະທານ ທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຝ່າຍບໍລິຫານກຸ່ມບໍລິສັດ Vestas Wind Systems.
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