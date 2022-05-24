ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນສາກົນປະທັບໃຈເມື່ອທິມບານເຕະຊາຍ U23 ຫວຽດນາມ ສາມາດຄອງແຊັມ ຊີເກມ 31 ຢ່າງສຳເລັດຜົນ
ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ, ເວັບໄຊ ESPN ຂອງ ອາເມລິກາ ໄດ້ລົງບົດຂຽນພາຍຫຼັງໄຊຊະນະຂອງທິມບານເຕະຊາຍ U23 ຫວຽດນາມ ຕໍ່ທິມບານເຕະ ໄທ ດ້ວຍ 1 – 0 ໃນຮອບຊີງຊະນະເລີດຢູ່ ຊີເກມ 31 ໃນທັນທີ. ບົດຂຽນດັ່ງກ່າວມີຫົວຂໍ້ “ຫວຽດນາມ ຮັກສາຫຼຽນຄຳໄດ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນຕໍ່ທິມບານເຕະ ໄທ”, ESPN ຖືວ່າ ໄຊຊະນະນີ້, ອີກຄັ້ງໜຶ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນທິມທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ບົດຂຽນດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ທົບທວນຄືນຜົນງານຕ່າງໆ ເຊິ່ງນັກກິລາຂອງຄູຝຶກ Park Hang – seo ບັນລຸໄດ້ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ.
ສຳນັກຂ່າວສານ AFP (ຝລັ່ງ) ກໍໄດ້ໃຫ້ຂ່າວກ່ຽວກັບບັນຍາກາດທີ່ຟົດຟື້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ນະຄອນອື່ນໆ ພາຍຫຼັງທິມບານເຕະ ຫວຽດນາມ ເອົາຊະນະ ຕໍ່ທິມບານເຕະ ໄທ.
ສ່ວນໜັງສືພິມ Chosun ຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ຂຽນວ່າ ທິມບານເຕະ U23 ຫວຽດນາມ ຄອງແຊັມ ຊີເກມ 31 ແມ່ນເໝາະສົມທີ່ສຸດ, ຂະນະທີ່ສາມາດຮັກສາປະຕູໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງໃນຕະຫຼອດງານແຂ່ງຂັນ. ໜັງສືພິມ MK ມີບົດຂຽນວ່າ “ຍຸດທະສາດ ຂອງຄູຝຶກ Park Hang – seo ໄດ້ປະກົດຄືນໃໝ່. ເປັນຄັ້ງທີ 2 ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ ຫວຽດນາມ ຄອງແຊັມ ໃນກິລາບານເຕະຊາຍໃນຊີເກມ”. ສຳນັກຂ່າວສານ Yonhap ກໍມີບົດຂຽນຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຄູຝຶກ Park Hang – Seo ທີ່ຊ່ວຍທິມບານເຕະ U23 ຫວຽດນາມ ຮັກສາຫຼຽນຄຳໃນຊີເກມ 31 ຢ່າງສຳເລັດຜົນ.